桃園觀光工廠慶兒童月　張善政送免費遊大禮

桃園市長張善政今日在市政會議中邀請全台親子一起到桃園歡度兒童月。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月25日電（記者 盧誠輝）桃園市政府為歡慶4月兒童月，結合桃園8大觀光工廠推出一系列精彩的主題日活動，中國國民黨籍桃園市長張善政邀請全台親子家庭一起到桃園來體驗知識與樂趣兼具的觀光工廠，共同創造美好的回憶。12歲以下兒童除可享免費入園優惠外，還有限量好禮大方送，歡迎更多家庭親自走訪探索桃園觀光工廠的魅力



張善政今日主持市政會議時表示，桃園市8大觀光工廠將於4月兒童月期間推出多樣的主題活動，從飲食文化、音樂薰陶到運動體驗，讓孩子們在遊玩中發揮創意，挑戰不同的技能，學習新知識，桃園觀光工廠邀請全台親子家庭一同歡度快樂兒童月。



張善政指出，為了讓更多親子能夠享受兒童月的精彩，桃園市6大觀光工廠將提供12歲以下兒童免費入園的優惠，讓小朋友們盡情探索各式各樣的知識和趣味。包括77巧克力共和國、太平洋自行車博物館、祥儀機器人夢工廠、郭元益糕餅博物館、勝昌中草藥探索館及雅聞魅力博覽館。歡迎家長們利用兒童節連假，帶著孩子們免費入園，享受有趣且富有教育意義的遊覽體驗。



桃園市政府經濟發展局表示，為了讓更多親子家庭參與活動，桃園市政府也推出了限量的“桃園好寶包”，每份包含多家觀光工廠與產業文化館精選贈品及專屬優惠，讓孩子們一次擁有桃園最精華的體驗與好禮。本次“桃園好寶包”限量2000份，其中1,000份將在桃園市13家指定觀光工廠發放。