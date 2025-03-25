黃國昌批綠委杯葛總質詢　荒腔走板

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月25日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨“立法院”黨團欲推動反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，引來民進黨25日一大早衝上主席台，導致議事空轉。台灣民眾黨主席、“立法院”黨團黃國昌痛批，他已看不懂民進黨“立委”為何杯葛自己的“行政院長”總質詢，真的是史無前例。怎麼會荒腔走板到這種程度？



媒體問及，台北地檢署申請勘驗柯文哲隨身碟“woman”資料夾，黃國昌砲火全開轟，北檢就是沒下限的行徑再添一樁，在法庭上不敢講的話，卻私下拿和案情完全無關的事證，對媒體放話抹黃。北檢真正該勘驗的是檢察官林俊言非法偵訊過程的光碟，並公開相關紀錄，讓全民檢視北檢是如何墮落成政治打手。



“立法院”院會原定於21日處理國民黨團提出的反廢死與反戒嚴公投逕付二讀案，但因當天新黨副秘書長游智彬持記者證進入議場直播，並與民進黨“立委”吳思瑤助理及記者發生爭執，引發爭議，議事被迫中止。國民黨團因此將提案延至今日再戰，卻未料會議一開始就因民進黨“立委”的抗議行動再度停擺。



台灣民眾黨“立法院”黨團25日召開“巨額超徵怎麼花？尊重民意、人民要當家”民調記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”劉書彬、麥玉珍出席。