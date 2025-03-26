朱磊：台宣傳對立仇恨氛圍差　香港移民漸減

新大華國際發展有限公司負責人朱磊，在香港擔任港澳台移民協會會長。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月26日電（記者 蔣繼平）新大華國際發展有限公司負責人、港澳台移民協會會長朱磊接受中評社訪問表示，香港居民來台居留許可人數近4年來逐年減少，想拿到定居更是困難重重，很多人等了5年才拿到，他自己就收到很多陳情，且香港才剛辦完的移民展未見有攤位宣傳台灣，他認為這不是件好事，主要因台灣社會氛圍不好、過於宣傳對立仇恨，都會減少移民意願。



朱磊指出，其實台灣移民政策對香港居民也非常不友善，他接受很多人陳情，規則改來改去，都要等個5到6年才有機會被批准定居。這段時間他觀察很多香港人都不敢爭取自己的權益，因為都敢怒不敢言，就怕被取消或拿不到在台灣的定居。



朱磊是在台灣定居的香港人，新大華國際發展有限公司負責人，從事移民工作30年。香港、澳門、廣東移民業者在香港成立的“港澳台移民協會”，他目前擔任會長。



根據“內政部移民署”所公布的“港澳居民來台居留、定居人數統計表”，香港居民部分：居留許可人數從2021年的1萬1173人為高峰後呈逐年下滑趨勢，2024年人數剩5368人；定居人數近9年來每年人數落在1074人至1880人區間內，2024年定居許可人數1880人。



朱磊表示，總體來看，從香港居民來台居留、定居的人數是減少的，居留人數裡面包含很多是港澳學生，因為台灣大學仍有招收一批港澳學生，這些學生一般拿到證書就回去港澳，定居的話則包含投資、工作、專業、婚姻等等因素。



朱磊表示，但光看數據並無法看出“定居到底等了多久”才批准，據他瞭解，很多人等了5年才獲得批准。數字背後，可能1萬人申請，但台灣官方只批准1千人也是有可能的，所以定居人數也是冷冰冰的數字，但從數字上看也是很少。