亞亞老公喊別讓我家庭破裂　快受不了了

陸配亞亞和丈夫（兩人皆戴黑色口罩）召開記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月25日電／陸配網紅劉振亞“亞亞”被指發表武統言論，遭到“移民署”撤銷居留許可，最遲要在25日深夜離境。亞亞25日在台灣國際家庭互助協會陪同下，帶著老公在“內政部”外舉行記者會說明。劉振亞老公以閩南語表示“我是台灣囝仔”，強調他們到現在還在等待公平正義，衷心希望“內政部”暫停對他太太亞亞的驅離處分，不要讓他們家庭破裂。



《中時新聞網》報導，有3個小孩的劉振亞老公今說，他在台灣出生，從頭到尾被網暴後，就陪在亞亞身邊，去“移民署”也是他陪亞亞去。“我不是要躲起來，但對外界的攻擊、抹黑，快受不了了”因此希望透過媒體，發出公平正義的聲音。



劉振亞老公說，不少言論對他們人格毀滅，只為了達到早點強制驅離的目的，這真的不公平。他相信，法律還是公平的，存在公正與正義，才會支持亞亞請到律師葉慶元來幫忙，直至今天還在等待公平與正義，如果法律的天秤還是繼續傾斜，明天將不在台灣。



劉振亞老公以閩南語強調，他是“台灣囝仔”，“難道你們也要讓我走嗎？我有生存在這的權力”。衷心希望“內政部”暫停對他太太亞亞的驅離處分，不要讓他們家庭破裂，希望正義雖然可以遲到，但最後可以抵達。