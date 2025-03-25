張善政表態挺桃園6藍委　盼辦事不分顏色

桃園市長張善政今日主持市政會議時突然表態力挺桃園6席藍委。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月25日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政今日主持市政會議時突然意有所指地表態力挺桃園6席藍委表示，桃園有許多建設都需要桃園選出6席“立法委員”的的支持，也希望地方建設都能獲得中央的支持，桃園市政府絕對不是看顏色辦事，也絕對不分顏色來辦事，他希望桃園的建設不要因此受到干擾。



綠營發起全台大罷免行動，目前泛藍陣營已有35席罷免案第一階段連署通過，其中就包括桃園6席藍委。



張善政表示，桃園是六都中最年輕的城市，正處於建設的轉骨階段，在這個關鍵時刻，除了需要與市議會不分黨派的議員攜手打拚，市府更需要與6位出身桃園的“立委”緊密合作，不分中央、地方，一起努力為桃園市民爭取建設預算。



張善政指出，桃園有許多建設需要6席“立委”的支持，也希望地方建設都能獲得中央的支持，現在桃園13個行政區的各個角落都有各項建設正在推動，所以桃園所選出的6席“立委”每一位都有非常重要的工作要做，不同區的“立委”有不同的角色，可以促成桃園市府和中央進一步的搭配與合作。



張善政說，他希望中央和地方的關係不應該是敏感的，而是應該要好好的溝通，就像今年台灣燈會在桃園舉辦，賴清德出席開幕儀式時也肯定台灣燈會是中央和地方合作的很好案例。他希望未來這種精神可以繼續往下推動，尤其是桃園市政府絕對不是看顏色辦事，也絕對不分顏色來辦事，所以他希望能繼續獲得桃園6席“立委”的支持，不要讓桃園的建設因此受到干擾，希望大家都能知道桃園6席“立委”的重要性。