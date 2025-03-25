台船發表首艘軍用級無人船　可載輕型魚雷

台船25日公開自研軍用級無人船，具簡潔俐落且有科幻感的匿蹤外型，相當吸睛。（圖：台船提供） 中評社高雄3月25日電（記者 蔣繼平）台灣國際造船股份有限公司（台船）首艘軍用級無人船“奮進魔鬼魚號”25日在高雄興達港碼頭亮相，船長8.6米、船寬3.7米，具簡潔俐落且有科幻感的匿蹤外型，可載輕型魚雷、高爆炸藥等武裝。



台船在發表會上說明，該船在部署考量方面，除可自全台各級港口施放外，亦可採用商用皮卡或拖曳車頭，以曳引車架方式搭載無人船，機動部署至水際灘頭進行施放，卓越的機動性則大大提高戰場存活率，完全體現“不對稱作戰”、“以小搏大”，專為台海環境量身訂做的無人載具。



台船指出，這是專為台海環境量身訂做的無人載具，展現“不對稱作戰”特點，且全船材料去除“紅色供應鏈”為研發核心，去除關鍵技術受制於人、物料商源受限等疑慮。



台船25日在高雄興達港碼頭舉辦“無人船自主研發”發表會，公開自研軍用級無人船（USV）及動態展演活動。典禮由台船公司董事長黃正弘主持，邀請產官學數十個單位代表出席。



台船表示，無人船（USV）取名為“奮進魔鬼魚號（Endeavor Manta）簡稱：魔鬼魚”，船長8.6米、船寬3.7米、滿載排水量超過5噸、最高航速35節以上，搭配兩部舷外機，並採用“三胴體（Trimaran）”船型設計，有別於目前已公開之小型無人船，將能大幅提高無人船在應對台海周邊惡劣海象下的耐海性與適航性。