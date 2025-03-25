葉元之看亞亞案　批民進黨煽動對陸配仇恨

亞亞在老公陪同下，在記者會陳述自己的立場。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月25日電／陸配網紅劉振亞在社群頻道“亞亞在台灣”涉武統言論，遭“內政部”“移民署”廢止依親居留許可，最遲要在25日深夜離境。為了保護一家五口不被拆散，亞亞和丈夫黃君宏上午10點到“內政部”前開記者會，但卻遭獨派群眾包圍不斷叫罵。被民進黨鎖定罷免的中國國民黨籍“立委”葉元之今日表示，民進黨如今要煽動民眾對於陸配的仇恨，並感嘆台灣如今已沒有言論自由，“連“立委”也沒有言論自由，民進黨不喜歡就罷免你”。



《中時新聞網》報導，民進黨如今是否只剩下煽動戰爭跟仇恨？葉元之今日在政論節目《新聞大白話》中指出，民進黨現在要煽動民眾對陸配的仇恨，其中“亞亞”引發的紛爭還波及到其丈夫及家人。葉感嘆表示，民進黨要帶動陸配都有問題的風向，宛如所有陸配來台灣都有目的。



葉元之也提到，有綠委稱“亞亞”不想離台是因為想要用台灣的健保，要污名化所有的陸配，此舉讓葉不禁感歎，民進黨身為執政黨，理當要團結內部，卻總在內部找敵人，還波及到小孩跟其配偶。



葉元之說，民進黨只要聽到不喜歡的言論或對自己不利的言論，就會批對方是中共同路人。葉也感嘆表示，台灣如今已沒有言論自由，連“立委”都沒有言論自由，只要民進黨不喜歡，就會發動罷免。