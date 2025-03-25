竹聯幫今晚在康園選幫主　“立院”取消訂席

“立法院”康園餐廳取消今晚所有餐會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月25日電（記者 張穎齊）台灣最大幫派竹聯幫主“么么”黃少岑2月4日病逝，因生前未公開指名繼任者，新幫主至今難產。目前被點名者包括愛堂前堂主“扣頭”劉振南、青堂前堂主“四川”高世川、地堂前堂主“鍾馗”李宗奎等3人。竹聯幫大老“白狼”、中華統一促進黨總裁張安樂原定25日晚間6時會在“立院”康園餐廳，以舉辦竹聯幫幫主投票為由，將邀請竹聯幫35個堂口負責人舉辦投票暨餐敘活動。但餐會已緊急被“立法院”取消。



康園餐廳雖位於“立法院”內，但有對外營業，一般民眾皆可自行訂位。竹聯幫餐會原訂於3樓“福臨廳”，設在一樓的指示牌僅低調寫著“餐會”，未寫出宴會主人的名稱。



竹聯幫動態最近被台灣警方緊盯，“立法院”今日緊急要求取消竹聯幫餐會。康園餐廳受訪證實今晚確實有相關餐會，但被“立法院”要求取消，且取消全部民間餐會，今日暫停營業，康園也與訂位客人一一回覆。



竹聯幫成立於1957年，正式的核心成員號稱2萬人，包含準成員與海內外關係合夥人宣稱10萬人。



竹聯幫在黃少岑病逝後，新任幫主之爭未平息，日前幫內大老召開緊急會議後，原本正式認可劉振南接任幫主。但消息傳出後，張安樂動作頻頻，計劃在25日晚間6點宴請媒體，以舉辦竹聯幫幫主投票為由，將邀請竹聯幫35個堂口負責人至“立法院”內的台北市康園餐廳舉辦投票暨餐敘活動，並由屬意的幫主人選、前地堂堂主李宗奎接任，李宗奎也會脫統促黨。警方則密切緊盯動態，在場維安。



“立法院”一直到傍晚都還在休息中，民進黨籍“立委”霸占主席台，議事空轉，更不曉得是否如台灣民眾黨所提議，將延長開會至26日凌晨0點，若又遇到竹聯幫餐宴，就怕有維安風險。“立法院”警備森嚴，持續關注、維安。



3位幫主人選中，最年輕的劉振南今年62歲，10多年前，時任台北縣議會副議長的陳鴻源舉辦造勢晚會，幫派分子“馬面”持槍上台誤擊時任國民黨中央委員連勝文，劉振南見狀衝上台奪槍，畫面經由媒體傳送，讓他成為知名黑道人物。當年鴨霸子的告別式是護靈八大老之一，在竹聯幫頗有地位，也獲繼任的黃少岑器重，多次私下點名他接任幫主。如今劉振南呼聲高，張安樂又相挺李宗奎，竹聯幫被傳聞有鬧雙胞的分裂輿論，不脛而走。