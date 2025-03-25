檢調搜花蓮縣府帶回12人　證實偵辦查水表案

花蓮地檢署。（照片：花蓮地檢署臉書） 中評社花蓮3月25日電／花蓮2月初傳出連署罷免民眾遭戶政人員登門查水表，經花蓮檢調2月分案調查，今天兵分多路到花蓮市戶政事務所、花蓮縣政府民政處等5處搜索，帶回民政處長明良臻等7名被告及5名證人。檢方認為，明良臻等7人利用縣選委會請戶政機關查對罷免提議人名冊戶籍資料的機會，在法定職權外違法利用罷免提議人名冊個人資料，涉嫌違反《個人資料保護法》，將儘速偵辦查明真相。



花蓮公民團體2月3日將第1階段罷免連署書遞交“中央選舉委員會”後，地方5日就陸續傳出有民眾遭身穿縣府背心的戶政人員登門確認連署書是否為親簽，“查水表”爭議延燒，花蓮地檢署2月10日收到“高檢署”提供的檢舉資料及民眾告發後即分案調查。



媒體報導，花蓮地檢署表示，全案經分案偵辦，指揮“法務部調查局”花蓮縣調查站函詢“中選會”、向縣選委會調取相關資料，及訊問相關證人後，認為被告明良臻等人知悉罷免提議人名冊簽章查對屬縣選舉委員會權責，卻未委託戶政機關查對提議人名冊簽章。



檢方認為明良臻等人利用縣選委會請戶政機關查對罷免提議人名冊戶籍資料的機會，在法定職權外違法利用罷免提議人名冊的個人資料，涉有違反《個人資料保護法》第41條、第44條、第16條等罪嫌。



花蓮地檢署為釐清事實，今天上午指揮花蓮縣調查站、東部地區機動工作站，持搜索票到花蓮縣政府民政處、花蓮市戶政事務所等5處執行搜索，查扣相關證物，並帶回明良臻等7名被告跟5位證人，儘速偵辦查明真相。



據了解，今天被帶回的12人包含民政處人員、花蓮市戶政所人員及縣選委會人員，檢方強調偵辦案件並無預設立場，認事用法均秉持客觀中立態度，請外界切勿恣意揣測，留給檢察官純淨的辦案空間。