特朗普要錢　紀和均：台還有多少錢給美國？

中興大學“國務所”助理教授紀和均接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月26日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普提出的對等關稅即將於4月2日生效，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）更點名“骯髒15（the dirty 15）”是主要實施對象。中興大學“國家政策與公共事務研究所”助理教授紀和均接受中評社專訪表示，歐盟已商議要提出強硬反制，未來恐呈現相互報復、更激化的關稅戰，屆時將會反應在消費者身上，導致物價高漲、通貨膨脹、貧富差距更大。



紀和均表示，歐盟這次態度很強硬，特朗普老說歐盟在賺美國錢，但歐盟認為多年來美國也賺很多歐盟的錢，歐美的人事、服務業、產品等都互動頻繁，歐盟將對美國進行報復反制。比方就有提出要反擊課徵美國的農產品，而美國農業州就是特朗普的大票倉，頗有影響。歐盟將對美國進行“你高關稅、我就也高關稅”的措施，提高談判籌碼，將來再進行交易，就看能換到什麼。而特朗普又轉彎說4月2日可能汽車業、半導體關稅戰緩、開後門，所以到底會開大窗、還是關大門？還要再觀察特朗普。



紀和均，出生於台北市，法國巴黎第一大學比較法中心法學博士，留法7餘年，曾任銘傳大學公共事務學系助理教授，現任中興大學“國家政策與公共事務研究所”助理教授、中國地方自治學會副秘書長。研究專長地方治理、政府再造、多層次治理、行政法、“憲法”、歐盟民主與公民社會。



紀和均說，特朗普喜歡講談判，專長就是先用威嚇的方式，去抬高自己談判籌碼，用居高臨下之姿對盟友、對對手，且喜歡把事情講得很滿，然後貝森特再點名“骯髒15”，就對美順差最高的前15位貿易夥伴，開對等關稅大刀。



紀和均向中評社說，但現代與過去不同，現在是全球化貿易自由化、分工的時代，美國不想做、其他國家願意做，結果現在竟要祭出對等關稅，即使真的降到貿易順逆差對等，美國產品也不見得好、也不見得好賣。美國祭出對等關稅，歐盟強硬反制，將造成通膨，對雙方來說都吃力不討好，美國一直希望“再工業化”，因此很多商品美國也不會做，對等關稅下成本將拉高，那只會轉嫁在消費者身上，讓消費者更辛苦。商人會用其他方法迂迴規避，但美國自己消費者則將受到影響。

