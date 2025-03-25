“立院”再度空轉　陳玉珍一人拖住全體綠委

藍委陳玉珍表示，會議需至總質詢結束或午夜才結束，導致原本要離場的綠委和官員繼續留下。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月25日電(記者 俞敦平)“立法院”近期因國民黨團提出反廢死、反戒嚴公投提案，引發藍綠衝突，25日議事再度空轉整天。25日院會上，民進黨“立委”衝上主席台包圍中國民黨“立法院長”韓國瑜，雙方發生輕微肢體衝突導致韓國瑜宣布會議休息。會議至晚間仍未恢復，下午六點原定會議結束時，國民黨籍“立委”陳玉珍孤身一人留在議場拖住了綠委全體，稱會議需至總質詢結束或午夜才結束，導致原本要起身離場的綠委和官員繼續留下，並與陳玉珍爆發口角。



“立法院”近期因國民黨團推動反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，引發藍綠陣營激烈對峙，議事連日空轉。事件起於21日，新黨副秘書長、桃園市政府市政顧問游智彬持“立法院”記者證進入議場2樓媒體採訪區進行直播，期間與在場記者及民進黨“立委”吳思瑤的助理發生爭執。此舉引發民進黨“立委”強烈不滿，質疑其身分並占據主席台抗議，導致當天議事無法進行，國民黨團兩項公投提案只得延至25日院會再議。



25日院會甫開始，民進黨“立委”即提出權宜問題，隨即衝上主席台層層包圍“立法院長”韓國瑜。部分國民黨“立委”試圖上前阻止，但綠營已搶占先機，雙方雖爆發輕微肢體衝突，衝突未進一步擴大。韓國瑜見議事難以進行，先是表示“不要對著院長耳朵吼叫，耳朵很不舒服”，隨後宣布休息10分鐘。休息期間，國民黨“立委”在議場中間舉牌抗議，高喊“治國無能 癱瘓國會”，而民進黨“立委”則持續占據主席台。議事直至下午六點會議時間結束都沒回復，當天議事全程處於休息狀態，“立法院”會再度空轉。



下午六時會議原定結束時間，國民黨“立委”陳玉珍在場內對官員及綠委表示，“這是兩日一次會，今天除非總質詢結束或到午夜12點，不然會議不會結束。”此言一出，原本準備離場的民進黨“立委”和官員又坐回位置，引發不滿。部分枯坐一整天的綠委對陳玉珍喊話，指責她是“中共同路人”。陳玉珍則回應，“我不會讓台灣走向戰爭。”議場氣氛再度陷入僵局，雙方爭執未見緩解，議場繼續陷入僵局。