趁綠委傍晚棄守　國民黨空城計成功　

左起藍委陳玉珍、許宇甄、王育敏宣布空城計成功，不費力奪回主席台準備開會。（中評社 張穎齊攝） 藍委陳玉珍一整天力敵全體綠委，戰力十足。（中評社 張穎齊攝） 白委黃國昌返回議場。（中評社 張穎齊攝） 白委劉書彬返回議場。（中評社 張穎齊攝） 藍委們返回議場準備開會。（中評社 張穎齊攝） 綠委柯建銘叫罵。（中評社 張穎齊攝） 綠委們準備紛紛離開。（中評社 張穎齊攝） 綠委們準備紛紛離開。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月25日電（記者 張穎齊）“立法院”25日處理國民黨團提案提出反廢死、反戒嚴公投，但因民進黨杯葛，一路到晚上7點半才開始表決。綠委占領主席台一天，到了晚間6點20分棄守，國民黨使出空城計成功，與台灣民眾黨集結返回“立院”。



“立法院”議場25日一早甫開會，民進黨籍“立委”再度霸占主席台，不讓會議進行。民進黨提出權宜問題，稱韓國瑜若不徹查上周來路不明的統派記者游智彬大鬧議場，就不同意進行總質詢。國民黨則是力圖開會，闖關反廢死與反戒嚴兩項公投。韓國瑜無奈宣布休息。



直到晚間6點，“行政院”各“部會”首長紛紛離去，但綠委還在等民進黨“立院”黨團總召柯建銘指示。一整天陳玉珍發揮強大戰力，直播不斷電、一一點名嘲諷綠委，最終柯建銘宣布下課，綠委隨即一哄而散。



陳玉珍、藍委王鴻薇、王育敏、許宇甄等人不費吹灰之力奪回主席台，藍白委紛紛回到議場，準備開會。僅剩柯建銘留意到藍白委回議場，柯建銘則在門口看著陳玉珍等人，但綠委們皆已離開。



陳玉珍用麥克風表示，綠委集體落跑，浪費文武百官時間、空轉一天，柯建銘已宣布下課，但韓國瑜是宣布休息，民進黨當家還鬧事，放棄自己權益，或者根本沒論述。國民黨將繼續表決2項公投，民進打臉自己“行政院長”卓榮泰“內閣”，沒堅持到底、自動離席，綠委陳瑩是最後一位離開，可能因為要幫大家洗咖啡杯，民進黨整天滑手機、聊天、吃鹽酥雞、喝下午茶，浪費納稅人血汗錢，原本要排藍委蘇清泉、綠委范雲等人總質詢，被民進黨中斷。



陳玉珍說，國民黨使出的空城計成功，準備要開會，柯建銘有要緊急叫人回來嗎？此時大批藍委全都回議場，並準備研擬開會，也設想要將韓國瑜進入議場的門守好，以防萬一。民眾黨“立院”黨團總召黃國昌、白委劉書彬等人也紛紛進場與藍委集結致意。



而在綠委準備落跑前，綠委郭昱晴、林月琴、鍾佳濱、李坤城等也與陳玉珍叫罵，自稱會隨時回來看陳玉珍等人有沒有在議場，豈料綠委全都離開沒回。國民黨宣布空城計、智取戰成功。