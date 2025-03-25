墾丁辦音樂活動房價暴漲8倍　縣府全面稽查

墾丁在清明連假前夕傳出不肖民宿業者哄抬房價，屏東縣政府25日展開聯合稽查。（圖：屏東縣政府提供） 中評社屏東3月25日電（記者 蔣繼平）南台灣度假勝地墾丁4月初清明連假期間將舉辦音樂盛會“台灣季”，卻被舉報有民宿業者哄抬房價，一房一晚從新台幣895元變成7980元，暴漲8倍。屏東縣政府25日獲報前往稽查並對違法業者進行開罰，並將啟動全面稽查行動，確保住宿市場公平透明。



墾丁距離高雄車程至少需兩小時，遊客到此出遊都需選擇住宿，才能好好享受度假氛圍，墾丁的星級飯店有十幾家、房間數約8千間，另外合法民宿則有1400多家，選擇多元。雖然近年台灣觀光景氣差，但連假期間，墾丁住宿需求仍高。



4月3日至4月5日是清明連假，加上墾丁將舉辦一年一度的音樂盛會“台灣季”，預計會吸引樂迷及年輕族群、以及度假的遊客。不過卻有民眾在訂房網發現，有民宿業者將平常一晚只要895元的房間，一夕間變成7980元，足足暴漲了8倍多。



屏東縣政府25日獲報後緊急派員前往稽查，但發現該民宿大門上鎖，沒有人員出入，事後經查是非法經營的旅宿業者，事後將依違反發展觀光條例進行開罰。為防止業者趁機哄抬房價，屏東縣政府也將啟動全面稽查行動確保住宿市場公平透明。