舒翠玲：賴17條讓綠色恐怖氛圍瀰漫基層

國民黨桃園市議會黨團副總召、市議員舒翠玲。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月26日電（記者 盧誠輝）賴清德日前宣布中國大陸是“境外敵對勢力”，提出5大“國安”威脅和17項因應策略，包括恢復軍事審判。中國國民黨桃園市議會黨團副總召、市議員舒翠玲接受中評社訪問表示，賴17條是賴清德為獲取政治利益，刻意提高兩岸敵意來製造寒蟬效應，現在綠色恐怖氛圍已在基層瀰漫，讓台灣民眾無所適從。



舒翠玲，上海復旦大學政治學理論博士，“七連霸議員”，連任4屆桃園縣議員、3屆桃園市第八選區（平鎮區）議員，歷任國民黨中央委員、文傳會副主委、平鎮市民代表等職，現為國民黨桃園市議會黨團副總召。



舒翠玲指出，賴清德日前片面把大陸定義為“境外敵對勢力”，但“中華民國”的“憲法”目前還是“一中”，只有治權和政權的不同，《兩岸人民關係條例》兩岸是兩區，所以賴清德是否有權利可以自行片面定義大陸是“境外敵對勢力”？她是非常質疑的。



她強調，賴清德這樣片面定義大陸為“境外敵對勢力”的說法，已有違“總統”的高度，身為“總統”就應該恪遵“中華民國”的“憲法”，況且法律也並未賦予“總統”可以去解釋“憲法”的權利。賴17條是賴清德為獲取政治利益，刻意提高兩岸敵意來製造寒蟬效應，現在綠色恐怖氛圍已在基層瀰漫，讓台灣民眾無所適從。



舒翠玲提到，從賴17條宣布後，已造成許多基層的恐慌，她最近就接到很多村里長向她詢問“大陸現在到底還可不可以去？”她也只能無奈回答“不知道”，因為她不知道現在基層民代到大陸去是否就會被懷疑甚或法辦？搞得大家都很恐慌。



舒翠玲表示，如果製造綠色恐怖與寒蟬效應就是賴清德的主要目的，那她要恭喜賴清德已經達到目的，但賴清德這樣做是否會帶來後座力？她希望大家可以好好思考。