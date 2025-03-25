韓國瑜晚間順利宣布開會　藍白戰術成功

韓國瑜前來宣布開會，身邊被藍委們則戒備著綠委的干擾。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北3月25日電(記者 俞敦平)“立法院”25日的會議因綠委占領主席台而僵持不下，整日空轉至下午六點。晚間，國民黨“立委”陳玉珍堅持會議未結束，引發綠委不滿。隨後，藍白委員重返議場，晚上7時20分，“立法院長”韓國瑜成功宣布繼續處理提案並發放表決卡。儘管少數綠委試圖抗議，但人數不足以改變局面，藍白戰術最終奏效。



25日早晨，綠委在“立法院”會開議後迅速占領主席台，使議事無法進行，整個白天議場保持休息狀態，會議進度毫無推進。直到下午六點會議時間結束，“立法院”又一次空轉。然而，國民黨“立委”陳玉珍在場內表示，這是“兩日一次會”，除非總質詢結束或時鐘走到午夜12點，否則會議不應終止。她對著準備離場的綠委與官員說：“今天會議還沒完！”此話讓原本起身的綠委與官員陸續坐回位置，但部分枯坐一天的綠委不滿地回應：“你是中共同路人！”陳玉珍則反駁：“我不會讓台灣走向戰爭！”雙方爭執下，議場氣氛再度緊繃。



到了下午6時30分左右，綠委與官員陸續離開議場，現場一度冷清。此時，先前休息時消失的藍白委員卻突然重返議場。發現態勢轉變後，仍留在場內的少數綠委，包括民進黨團總召柯建銘，急忙拿起手機聯繫同僚，試圖召回更多人應對。



晚上7時20分，“立法院長”韓國瑜進入議場，宣布繼續處理提案。此時，衹有三位綠委陳培瑜、吳思瑤與沈伯洋舉著“會議無效”的看板上前抗議。陳培瑜喊道：“這會議不合法！”然而，三人勢單力薄，無法撼動早已準備就緒的藍白陣營。韓國瑜沉穩地回應：“請議員遵守秩序，會議繼續進行。”隨後，他順利宣布進入表決程序，並開始發放表決卡，藍白戰術至此成功突破僵局。