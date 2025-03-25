不滿韓宣布開會　柯建銘丟拐杖砸中徐巧芯

綠委柯建銘氣急敗壞，敲斷拐杖，打到嚇壞的藍委徐巧芯。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月25日電（記者 張穎齊）“立法院”25日處理國民黨團提案提出反廢死、反戒嚴公投，因民進黨杯葛，一路到晚上7點半才開始表決，過程中，民進黨不滿意“立法院長”韓國瑜宣布開會，高喊“會議無效”，民進黨團總召柯建銘更怒到用拐杖不斷敲打桌面，甚至將拐杖打飛砸到國民黨“立委”徐巧芯，現場險爆衝突。



“立法院”議場25日一早甫開會，民進黨籍“立委”再度霸占主席台，不讓會議進行。民進黨提出權宜問題，稱韓國瑜若不徹查上週來路不明的統派記者游智彬大鬧議場，就不同意進行總質詢。國民黨則是力圖開會，闖關反廢死與反戒嚴兩項公投。韓國瑜無奈宣布休息。



直到晚間6點，“行政院”各“部會”首長紛紛離去，但綠委還在等民進黨“立院”黨團總召柯建銘指示。一整天陳玉珍發揮強大戰力，直播不斷電、一一點名嘲諷綠委，最終柯建銘宣布下課，綠委隨即一哄而散。陳玉珍、藍委王鴻薇、王育敏、許宇甄等人不費吹灰之力奪回主席台，國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌率領全體藍白委紛紛回到議場，韓國瑜也於晚間7點20分回到議場主持表決議程。



綠委柯建銘、吳思瑤、沈柏楊、郭國文、陳培於、郭昱晴、陳冠廷、林岱樺等人也緊急返回議場，高舉“會議無效”牌子狂罵藍白，藍白也反擊“民進黨癱瘓政府、薪水小偷、當家鬧事、全民唾棄”。藍綠罵成一片，但大部分綠委均已離席。



柯建銘見狀氣炸，上前狂罵韓國瑜停止開會，並想朝韓國瑜丟拐杖，結果摔斷拐杖，打到徐巧芯。大批藍委上前圍住柯建銘，柯建銘不停狂敲桌子，並罵黃國昌是“卒子”。



韓國瑜繼續主持表決，2項公投提案闖關逕付二讀，交由黨團協商，民進黨見狀乾瞪眼、氣炸。藍委們紛紛建議徐巧芯去驗傷。