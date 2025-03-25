藍兩公投提案逕付二讀　現場歡聲雷動

在議事人員聯絡官員回來備詢時間，院會再度進入休息。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北3月25日電（記者 俞敦平）25日，“立法院”會因綠委占領主席台，會議整日空轉至下午六點。國民黨“立委”陳玉珍堅持會議未結束，引發綠委不滿，議場陷入僵局。傍晚，藍白“立委”重返議場，“立法院長”韓國瑜迅速宣布表決，綠委反應不及，藍白順利通過反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀及否決綠營覆議案。民進黨團總召柯建銘怒摔拐杖抗議，議場氣氛緊張。隨後，韓國瑜宣布進入施政質詢，但因官員已離場，會議再度休息，藍白“立委”歡呼聲不斷。



傍晚約6點30分，綠委與官員陸續離開後，藍白“立委”卻突然重返議場，準備已久的他們讓少數留守的綠委措手不及。



民進黨團總召柯建銘眼見藍白“立委”湧入，急忙拿起手機試圖召回同僚，但為時已晚。7點20分，“立法院長”韓國瑜進入議場，宣布繼續處理提案。當時僅有三位綠委陳培瑜、吳思瑤和沈伯洋舉著“會議無效”的看板抗議。然而，三人勢單力薄，無法阻擋韓國瑜發放表決卡，會議迅速進入表決程序。



隨著越來越多綠委趕回議場，多數人卻因來不及領取表決卡，只能對藍委與韓國瑜高聲抗議。陳玉珍冷笑說：“我提醒過你們沒散會，是你們自己落跑，怪誰？”此話讓柯建銘怒不可遏，他將輔助行走的拐杖摔斷，並持續敲擊桌椅，邊敲邊喊：“韓國瑜，這是什麼程序？”藍白“立委”則無視抗議，在人數優勢下通過反廢死、反戒嚴兩項公投案逕付二讀，並否決綠營覆議案。通過時，議場響起藍白陣營的掌聲與歡呼。韓國瑜隨後宣布：“覆議案不通過，報告事項照原決定通過，討論事項處理完畢，接下來進行施政質詢。”



然而，當韓國瑜宣布進入施政質詢時，現場官員早已離去。議事人員只得聯絡“行政院”，要求院長及“閣員”回場備詢。藍白“立委”再次爆出如雷掌聲，韓國瑜則說：“我們現在休息，等待官員回來。”委員們回到座位，議場氣氛仍緊繃，綠委的不滿與藍白的得意形成強烈對比。