韓國瑜晚間通知卓榮泰來備詢　綠委反對

藍綠互罵。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月25日電（記者 張穎齊）“立法院”25日處理國民黨團提案提出反廢死、反戒嚴公投，因民進黨杯葛，一路到晚上7點半才開始表決，國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持下兩案逕付二讀，隨即請議事人員通知“行政院長”卓榮泰前來備詢。藍委就位準備質詢，綠委則氣炸，反對“行政院”官員來列席備詢。



由於議程冗長，“行政院”各“部會”首長約6點紛紛離去，綠委則等候民進黨“立法院”黨團總召柯建銘指示下，於6點20分紛紛離去，不顧藍委陳玉珍預告“立委”將會回來繼續開會表決。



晚間6點40分，綠委散去，藍委奪回主席台，國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌率領全體藍白委紛紛回到議場，韓國瑜也於晚間7點20分回到議場主持表決議程。



柯建銘率領零星幾名綠委返回議場叫罵，一度發生拋擲拐杖衝突，但藍白以人數優勢，表決通過反廢死、反戒嚴兩項公投，逕付二讀、均交付朝野協商。藍白委全體歡呼、掌聲雷動。



韓國瑜旋即宣布，繼續進行總質詢，請議事人員通知卓榮泰返回議場進行總質詢備詢，並請第一位質詢的藍委蘇清泉準備。韓國瑜接著暫且休息離開。



綠委不停叫罵下，無奈離開，藍白委則喜悅，也紛紛離開去吃晚餐。但議場內仍留有部分藍委，蘇清泉則在質詢台準備。



由於夜已漸深，卓榮泰返回議場備詢機率料想不大，藍委仍在議場。



韓國瑜晚間8點15分宣布，已請議事人員通知卓榮泰及“部會”首長列席備詢，但並未獲得“政院”回覆，無法開會，將再等30分鐘至晚間8點45分，先休息。綠委吳思瑤、陳培瑜則進場繼續痛罵韓國瑜，並與藍委王鴻薇對嗆，拿出板子指出違法會議、“行政院”不應列席。