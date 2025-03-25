韓國瑜宣布散會　結束“立院”紛亂一日

韓國瑜。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北3月25日電（記者 俞敦平）25日，“立法院”因民進黨“立委”占領主席台而整日空轉。傍晚，藍白“立委”趁綠委與官員離場，迅速通過反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，民進黨團總召柯建銘怒摔拐杖抗議。隨後，“立法院長”韓國瑜宣布施政質詢，但因官員缺席被迫休息，最終在等待無果後於晚間八點四十八分左右宣布散會，結束這一天的紛爭，韓國瑜強調很遺憾行政官員未依“憲法”備詢。



“立法院”25日因民進黨“立委”占領主席台而議事停擺，讓會議從早到晚毫無進展。傍晚，藍白“立委”趁綠委與官員離場之際重返議場，在韓國瑜主持下，通過反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，並否決綠營覆議案，引發民進黨團總召柯建銘怒摔拐杖抗議程序不公。隨後，韓國瑜宣布進入施政質詢，卻因官員不在場而陷入僵局。



當天約八點十六分，韓國瑜回到議場表示已請議事人員再次通知行政官員前來備詢，但官員仍未現身。他宣布休息三十分鐘等待，並強調在未散會前，官員不得離開“立法院”。然而，等待無果後，韓國瑜發表短暫發言並宣布散會。他說：“本席已經請議事人員再次通知行政官員列席備詢，但是目前行政官員尚未到院列席備詢，所以沒有辦法進行施政質詢。對於本席尚未宣告散會，行政官員禁止離開本院，而且經本院兩次通知均未列席備詢，本席申表遺憾。”他接著呼籲“行政院”官員務必依照“憲法”規定到院備詢，履行憲政義務，並表示本次會議未完成的質詢將順延至下次會議處理。最後，他宣布：“本次會議進行到此為止，我們現在散會。”一天的議場紛擾就此告終。