中評關注：議會霸場遣返亞亞　綠營操作抗中

民進黨“立委”昨天一早就霸佔主席台，讓會議白天空轉。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月26日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團昨天持續霸佔主席台，阻擋國民黨“立法院”黨團要提出的反廢死、反戒嚴公投案，有讓議事空轉一整天。民進黨團表面是要阻擋兩公投案，但其實是藉由新黨背景游智彬上週五在議場鬧場，以及陸配網紅亞亞事件，持續炒熱大罷免，希望繼續催化第二階段連署熱度，民進黨在操作抗中議題上，確實有一套。



民進黨上週五杯葛議事，不讓國民黨處理反廢死與反戒嚴公投，若按照民進黨所言目前沒有廢死也沒有戒嚴，民進黨這麼大動作杯葛這兩公投用意何在。很可能民進黨還是擔心若這兩項公投能夠與罷免投票一起舉行，對大罷免投票結果產生影響。



根據《公民投票法》第23條規定，公民投票日定於8月第4個星期六，自2021年起，每2年舉行一次。但民進黨也無法保證罷免會在7月前一定能舉行投票，如果罷免連署時間稍微延長，很可能有機會有8月公投一起舉行，或是日期若相差不遠，也會對罷免結果有些影響。民進黨刻意拉長兩公投處理時間，就是希望連今年8月都來不及舉行，這樣結果對綠營操作大罷免是最好。



而民進黨上週五拖延兩公投案處理時，新黨背景的游智彬持媒體證到議場二樓採訪鬧場等，讓民進黨握住機會，並從網路上發酵游智彬家族從中國大陸遷居到台灣等議題，綠營網軍還指出應讓游家都回去中國大陸，台灣不歡迎游智彬家族來台灣等言論。



此時，陸配網紅亞亞（劉振亞）因為武統言論，遭到“內政部”“移民署”撤銷居留，要強制亞亞返回大陸。昨天又剛好是撤銷居留的最後一天，亞亞原先要抗爭到底不走，最後為了未來打官司，急轉彎自行買機票返回大陸。



這個新聞一整天發酵，加上“內政部長”劉世芳一早就有備而來受訪，強硬態度指亞亞不是普通媽媽，暗示背後有力量力撐，還說亞亞善於操作法律戰、心理戰、輿論戰等認知作戰。刻意把亞亞與大陸關係進行強化操作，就是為了加深兩岸之間的仇恨，加強抗中牌。

