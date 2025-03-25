陸配亞亞給台灣同胞的一封信　堅信必然統一

陸配亞亞已在25日晚間返陸。（中評社 資料照） 中評社台北3月25日電／陸配網紅劉振亞“亞亞在台灣”涉武統言論，遭“內政部“移民署”廢止依親居留許可，25日晚間已搭乘廈門航空返陸。亞亞25日上午在“內政部”前召開記者會，並發給媒體一封約1600字的《亞亞給台灣同胞的一封信》，強調自己並未支持武統，作為一個經常往返兩岸的人，看到的是大陸實實在在的進步，也讓她更加堅信，兩岸的統一是歷史的必然，她主張和平統一是看到兩岸的共同利益。



亞亞因涉武統言論，25日上午偕丈夫與民間團體台灣國際家庭互助協會在“內政部”前召開記者會，強調自己並未支持武統，而是主張和平統一，並述說自己愛中國大陸也愛台灣，孩子也因事件風波遭質疑。



《亞亞給台灣同胞的一封信》全文如下：



大家好，我是劉振亞，一個在台灣生活的陸配，也是一個普通的媽媽。作為一個兩岸家庭的一員，我當然知道兩岸關係的複雜性和敏感性。今天，我想通過我的親身經歷和觀察，談談為什麼我主張和平統一，並澄清一些誤解。或許能讓大家更真實地瞭解兩岸的關係。



從3月11日晚上開始，我被各大媒體，網紅、名嘴集體造謠假結婚、洗人口，指責“鼓吹武統”。這裡我想說我從來沒有主張過武統，我只是在分析武統的危險性，提醒大家避免走到那一步。我講的每一句話，都是在示警武統的可怕後果。



我為什麼要講武統？因為兩岸關係的緊張讓我感到擔憂。作為一個在台灣生活的陸配，我的家在這裡，我的孩子在這裡，我怎麼可能希望戰爭發生？炸彈飛過來不會分你是台灣人還是大陸人，戰爭一旦爆發，傷害的是所有人。我講武統，是為了讓大家意識到，如果兩岸關係繼續惡化，武統可能成為不得不面對的現實。這不是我的主張，而是我對現實的無奈分析。



我為什麼主張和平統一？因為兩岸都是我的家。我在大陸出生，在台灣生活，對於我們陸配而言，我們的家人遍布兩岸。我親眼見證了兩岸的變化，尤其是大陸的快速發展。很多人可能不瞭解，甚至不願意瞭解大陸的進步。但作為一個經常往返兩岸的人，我看到的是一座座高樓拔地而起，高鐵網絡四通八達，城市面貌日新月異。這些實實在在的進步讓我感到自豪，也讓我更加堅信，兩岸的統一是歷史的必然。