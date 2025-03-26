侯漢廷：賴520會更爆走　在野須聯合反制

新黨台北市議員侯漢廷接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月26日電（記者 張嘉文）台“內政部”與“國防部”修正替代役男相關辦法，放寬召集年限與次數，也刪除每年召集不得超過60日限制，引發“替代役男上戰場”的討論。新黨籍台北市議員侯漢廷向中評社表示，賴清德要塑造台灣已經進入準戰爭動員狀態，兩岸越緊張，綠營發動的大罷免愈有機會勝利，他預言，民進黨為了延續抗中保台激化大罷免，到了520賴清德就職滿一周年，其演說會更激進更爆走。



侯漢廷強調，因為賴清德要蓄意製造大陸的聯合利劍軍演，來繼續為抗中保台加溫，或者是經貿受衝突影響等等，只要沒有發生實質戰爭，沒有實質讓台灣人民留一滴血，就像日前他爆料的，綠委沈伯洋之前在黑熊學院的內部會議坦承“中國飛彈對我們有很大幫助”，雖然冷血殘酷，但對綠營就是有用。



侯漢廷提到，所以賴清德打擊“境外敵對勢力”是假，打擊境內敵對在野黨才是真，而當民進黨將回到行政、立法、司法、考試、監察、媒體、網軍，七權合一的巨獸，賴清德的手段遠比蔡英文兇狠，在野不反制，就是被各個擊破並殲滅。當台灣把所有的陸配都驅離，然後在野“立委”都被下架，台灣是愈安全還是愈危險？這是大家可以思考的問題。



為因應非常事變或戰時支援需要，“內政部”和“國防部”近日修正替代役“演訓召集”相關辦法，必要時得酌增年限、次數與日數，對象不限退役八年內，退役逾九年替代役也納入，並刪除全年受“勤務召集”總日數60日的限制。引發台灣距離戰爭是否愈來愈近的討論。



侯漢廷接受中評社訪問時對此表示，從賴清德日前宣布中國大陸是“境外敵對勢力”開始，“賴政府”就是徹底官方宣布“兩國論”與“台獨”，並且回到三十年前動員戡亂時代，過去同為民進黨的蔡英文或陳水扁，都不會定義對岸為“敵國”，“台獨”分子頂多是稱為“兩國”，就是準備戰爭才會定義為“敵國”，所以賴清德已個人宣布台灣要進入戰爭狀態了，但台灣人準備好戰爭了嗎？準備好當烏克蘭人了嗎？



侯漢廷說，先不提兵源不足和大家根本沒做過避難逃生演習，但怎麼都沒看到民進黨政府購買兩年以上的存糧、血漿、彈藥，也沒看到灘頭碉堡和防空避難設施設置。而當賴清德定義大陸是“敵國”，加上要恢復軍審法，就非常危險，目前軍法僅限縮在戰時範圍，恢復軍法，表示現在是戰時，宣告有“敵國”表示還是戰時，這些就是告訴大家，台灣要打仗，準備進入軍事戒嚴狀態。

