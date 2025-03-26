陸配亞亞離境　劉世芳態度轉低調不回應

劉世芳。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月26日電（記者 黃筱筠）陸配網紅“亞亞”劉振亞因在台灣涉武統言論，遭“移民署”廢除依親居留許可，已在25日晚間搭飛機離台。台“內政部長”劉世芳今天態度轉趨低調，對於亞亞離境事件，衹有跳針式回應說“我不再針對個案說明”，謝謝各界指教與批評。



劉世芳今天出席“立法院”內政委員會前受訪做上述表示。



對於陸配說你破壞人權？劉世芳回說，謝謝指教，接受各界批評指教，不再對個案任何回應。媒體追問亞亞自行離境，是否有鬆一口氣？劉回說，“我還在呼吸”。



外界質疑陸配拿丈夫當跳板？劉世芳再度重復說，“謝謝各位，我不再說明”。至於後續陸配亞亞能否申請探視小孩？她表示，請看“移民署”入出境管理辦法。



至於力挺亞亞的社團是否有統派色彩？劉世芳再度重申，對不起，說了不針對個案處理，接受各界指教批評。如有需要檢討改進，會按照法律辦理。



另外，針對中國身分證查察結果進度，有新的人需要被撤銷居留嗎？劉世芳表示，經查案例70幾位，目前為止被取消有15位。



是否已經發函取消？她表示，“我只能說數字，裡面個資保護要尊重台灣法律，除非自己願意對外講”。



劉世芳昨天指，亞亞不是普通媽媽，也提到亞亞使用法律戰、心理戰、輿論戰三戰齊發。但今天劉受訪態度轉為低調。