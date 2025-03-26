韓國瑜昨晚請官員回來？劉世芳：他說可離開

劉世芳接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月26日電（記者 黃筱筠）“立法院”25日整天議事程序被民進黨杯葛後，晚間7點18分中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜才回到議場宣布繼續開會，處理反廢死、反戒嚴兩公投提案。但由於官員已離場，因此會議無法進行，韓也兩度發函希望官員回到“立法院”。台“內政部長”劉世芳今天受訪說，你可以請教“行政院”，“政院”看到開會通知到晚間6點整，“行政院長”卓榮泰6點有跟韓國瑜有打過招呼，韓說可以離開，是按照韓院長指示離開。



“行政院”發言人李慧芝昨晚則透過媒體群組表示，卓榮泰是在上午8時58分許進入“立院”議場，中午休息時約12時3分離開，於休息時間結束後，在下午2時26分許再次進入“立法院”議場，會議時間結束後，卓榮泰向韓國瑜道別並獲同意後，在下午6時15分許離開“立法院”。



劉世芳今天出席“立法院”內政委員會前受訪做上述表示。



另昨天下午網路上傳出消息，今天晚上6時“中華統一促進黨”總裁張安樂等人，以舉辦竹聯幫幫主投票為由，將邀請竹聯幫35個堂口負責人在台北市康園餐廳舉辦投票暨餐敘活動。



是卓榮泰要求竹聯幫不能進到“立法院”嗎？劉世芳表示，“立法院”警勤維護事項是保六總隊負責，保六接到這樣訊息跟康園餐廳討論，昨天“行政院”與“立法院”兩院長主持院會。破壞國家門面以及行政立法互動，所以認為不宜。



張安樂是否有與“立法院”溝通？劉世芳則說，“跟我沒有關係，我在‘內政部’，要問‘立法院’。”