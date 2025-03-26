陸配亞亞1800字離台心聲　痛批劉世芳迫害

亞亞25日上午10時與台灣籍丈夫黃君宏至“內政部”召開記者會陳情。(中評社 資料照) 中評社台北3月26日電／陸配網紅“亞亞”（本名：劉振亞）因涉及武統言論，遭到“移民署”撤銷居留許可，她於25日晚間搭機回大陸。她透過台灣國際家庭互助協會再度發表聲明“陸配亞亞的心聲：我清清白白的離開，期待堂堂正正回台”1800字長文。她表示，民進黨政府刻意挑中她，企圖殺雞儆猴，也用來挑釁中國。劉振亞並點名“內政部長”劉世芳施壓“移民署”，“對我進行人權迫害”。



亞亞25日上午10時與台灣籍丈夫黃君宏至“內政部”召開記者會陳情，強調：“我的主要訴求就是請‘內政部’撤銷對我的行政處分”。但因“移民署”態度強硬，若亞亞25日未自行離境，將採取強制驅離措施。昨日傍晚就傳出消息，亞亞已買機票要自行離台。



亞亞與老公和3名孩子昨晚一起現身台北松山機場，女兒還抱著亞亞痛哭，一家五口相擁自拍留念。她對三名子女說，“你們就是台灣的孩子”，隨後搭機飛到福州。



劉振亞強調，她沒有預期到因為民進黨政府當家鬧事，到處製造恐怖，敵對，破壞了台灣島內的和平，讓人心惶惶，對未來感到恐怖，是她一個期待兩岸和平的陸配，最感到難過、失望的。



劉振亞說，她本來抵死不走，但律師葉慶元告訴她法律知識，“說這樣子你們就會扣我違反台灣法律，留下違法的不良紀錄，回過頭來剝奪我回台探親的權利。所以我今天迫於你們的淫威與打壓，我忍痛跟丈夫小孩離別，不願意被你們扣上罪名，而不是自認我有錯”。她要保留除了回台探親的權利外，也能申請回來上法庭為她的權利辯護。



劉振亞向台灣民眾喊話，希望大家看穿這個不義政府的卑鄙手法，不要繼續被操縱，不要歧視陸配，這才是一個健康的台灣，也才是她本來喜歡的台灣。



劉振亞聲明全文如下：