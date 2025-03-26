民進黨中央與罷團開會被澆冷水　何博文臉僵

民進黨秘書長林右昌19日與20位黨部縣市主委召開記者會全力參與罷免。（中評社 資料照） 中評社台北3月26日電／民進黨推動全台大罷免，上周宣示大進場，全力協助公民團體。民進黨中央4名代表24日晚間與全台罷團開會，未料，公民團體反替民進黨“上一場民主震撼課”，當民進黨副秘書長何博文向罷團宣布議員連署責任額為“得票數的30%”，罷團不僅反應冷淡，還問出犀利問題，似乎對黨中央策略不埋單，何博文當場臉色凝重，難以招架。



民進黨秘書長林右昌19日宣布，各縣市黨部及所有黨公職服務處轉為“民主連署站”，代收全台罷免連署書、協助招募及訓練志工、維護公民行動不被進入、協助文宣擴散、協助後勤及行政作業。



《中時新聞網》報導，民進黨中央24日晚間與全台罷團開會，超過30人到場，部分罷團線上參與，包括副秘書長何博文、翁世豪、組織部主任張志豪、發言人吳崢、民進黨團總召柯建銘均出席，“總統府”秘書長潘孟安辦公室主任廖顯仁“盯場”，會議近2小時，全程幾乎都由何博文主要發言、張志豪補充，廖顯仁沒說話。



何博文向罷團表示，服務處變連署站，要求連署責任額全台議員得票數30%的責任額，並要建立機制，確保議員收到的連署書給罷團窗口，另也提及會協助借場地、辦活動由議員陪同“壓場”，避免遭警方刁難等。



但罷團不領情，反而質疑如何保證連署書的品質，若由議員服務處協助，正確率偏低，因為議員助理對連署書標準與罷團不同，罷團採較嚴格標準，假設議員責任額是3000張連署書，扣除品質不好的連署書，對罷團來說杯水車薪。



另外，有罷團認為責任額設計，恐導致部分地區配額不足，例如都會區罷免連署“很熱”，有些不用議員幫忙，或是已和議員配合得很好，而需要援助的反而是台東、花蓮，在地議員少，換算30%額度，能進補的數量不多，效益不大。



據轉述，就連柯建銘都反對“30%責任額”，直批如同“腳趾般的額度”，現在是歷史的一刻，大罷免“民進黨應該負起全責”，自己完成任務，民進黨應該直接衝到超過二階門檻，“沒有額度上限”，如果要公民團體承擔，民進黨怎麼稱自己為最守護台灣的政黨？柯建銘當場表示會與高層再溝通。

