拍照品質不佳？台海軍三艦3輔導長遭拔官

台海軍班超軍艦所拍攝模糊監控解放軍四明山艦（左）與千島湖艦（右）畫面。（台軍方提供） 中評社台北3月26日電／近日解放軍加強軍艦巡視台海周邊力道，台海軍艦艇也採取嚴格圍堵措施，未讓解放軍軍艦越雷池一步。但日前卻傳出，海軍三艘一級作戰艦，包括紀德級蘇澳艦、成功級成功艦與班超艦等三位中校輔導長，卻因拍攝監控大陸艦艇照片品質不佳，與回傳速度太慢，遭到懲處全部“拔官”調職，引起海軍內部震撼，不平之聲四起。



根據《中時新聞網》報導，知情人士指出，事件起因大陸解放軍在2月26日清晨宣布，在距台灣高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，包括紀德級蘇澳艦、成功級成功艦與班超艦，受命後立刻緊急出港前往監控。



由於大陸在高屏外海直接劃設操演區進行射擊操演，狀況較為緊急異常，因此“國安”、“國防”高層急於掌握狀況，下令要在第一時間，將大陸艦艇畫面完整拍攝並回傳。



但當天在艦上拍攝人員所拍攝下的照片及影片品質不佳，也未能在第一時間將影像回傳到艦隊指揮部，因此海軍高層在軍艦返港後，下令檢討。原本以為只是臨時出小狀況，未料海軍高層卻直接進行懲處，將三名周姓、賴姓、鄧姓三中校輔導長全部拔官調職。但事實上，班超軍艦及蘇澳軍艦都有將監控影像回傳，並提供給媒體使用。



由於目前海軍極度缺乏輔導長，且要能在一級作戰擔任艦輔導長的都是一時之選的資深優秀人才。未料卻因拍照品質及回傳問題，遭到拔官甚至降調，等同斷了三人軍旅生涯，引發海軍內部不平。



雖然輔導長需身兼文宣工作，但專業人士表示，在海上拍攝本來就有困難度，且根據海軍監控解放軍的距離，往往都在一、兩海浬甚至更遠處，且還要考量海象及氣候、能見度，當然最重要的是拍攝器材。軍方公發的器材，能拍攝到畫面已實屬不易，如果還要要求畫面品質，除非要更新專業器材才有可能。



三名中校遭拔官後，引發內部不少討論，不少人認為，資深幹部培養不易，若因為這種理由就遭重懲，實在是非戰之罪，也對外界造成負面效果。以後誰敢加入海軍，實際上應該是要靠無人機部隊，才能真正發揮功用。