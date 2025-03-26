美關稅政策影響台股市跌　彭金隆：影響可控

藍委林德福。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月26日電（記者 俞敦平）“立法院”26日財政委員會上，中國國民黨籍“立委”林德福針對特朗普上任後的關稅政策及其對台股與國際金融市場的影響質詢“金管會主委”彭金隆。彭金隆回應時強調，台股雖受國際情勢波動影響，但展現出特有韌性，並認為市場最終將回歸基本面。他表示，“金管會”不會預測未來走勢，但會密切關注美國政策變化，並確保資本市場的公平性與穩定性。對於外資賣超與海外放款衝擊，彭金隆指出影響可控，並建議分散風險作為因應策略。



“立法院”財政委員會26日邀請金融監督管理委員會主委彭金隆率所屬機關首長暨中央存款保險股份有限公司、監管相關機構有關之財團法人、台灣證券交易所股份有限公司、台灣期貨交易所股份有限公司、台灣集中保管結算所股份有限公司等董事長、總經理列席業務報告並備質詢。



林德福首先提到，台股自年初高點兩萬三千九百多點起，至今震盪下跌兩千多點，質疑是否與特朗普關稅戰有關。彭金隆表示，“金管會”高度關注國際情勢，尤其是美國政策對台灣資本市場的影響。他坦言，美國關稅政策宣布後確實對台股產生波動，但強調台股展現相對韌性，往往在短暫震盪後迅速恢復穩定。他說，過去一年台股雖隨國際股市波動，但仍在健全範圍內，對此他抱持信心。



針對外資近期賣超現象，林德福問及是否影響市場信心，以及台股是否還有反彈機會。彭金隆回應，“金管會”不會預測未來市場走勢，但觀察到外資雖偏向賣方，整體持股水位未顯著改變。他認為，國際資本流動本有進出，屬正常現象，無需過分擔憂。對於4月特朗普可能進一步調整關稅政策的影響，他表示，“金管會”已透過交易所與櫃買中心瞭解上市櫃公司受影響程度，認為目前衝擊在可控範圍，並會持續監控相關營收占比與影響。



林德福進一步追問，在全球經濟不確定性成為常態下，特朗普政策對台股是利是弊，以及空頭是否會成常態。彭金隆重申，“金管會”的角色在於維持市場公平性、資訊透明與穩定性，而非精準預測。他說，市場受多重因素影響，美國政策僅為其一，關鍵在於確保市場充分反映訊息，讓投資人公平交易。他也提到，去年特朗普當選後台股曾因不確定性下跌，“金管會”當時信心喊話，認為短期震盪後會回歸基本面，如今看法依然如此。



談及國際金融市場的連帶效應，林德福問及負面影響是否會成為短期常態。彭金隆認為，國際情勢變化除美國因素外，向來充滿不確定性，但消息面影響最終會被市場消化，回歸基本面。他舉例，截至2月台灣上市櫃公司營收仍有顯著成長，顯示基本面穩固，是支撐台股韌性的基礎。

