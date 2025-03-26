武統言論立專法處理？官員：廣徵各界意見

徐錫祥。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月26日電（記者 張嘉文）陸配網紅“亞亞”（本名：劉振亞）被台灣“移民署”要求限期離境，昨晚淚別家人，搭機飛離台灣。針對鼓吹戰爭或武統言論是否會立專法處理？台“法務部次長”徐錫祥今天受訪時表示，涉及武統的言論規範散見在各法律中，“法務部”過去也開過會，學者的意見是希望成立專法。



徐錫祥說，但究竟是立專法還是立在刑法裡面，“法務部”將廣泛徵收各界意見，基於言論自由、公共利益做最好的決定。



“立法院”司法及法制委員會今天審查“刑事訴訟法部分條文修正草案”，邀請“法務部次長”徐錫祥等人出席並備質詢。徐錫祥接受媒體訪問時做出以上表示。



有媒體詢問，台北高等行政法院針對陸配“亞亞案”引用兩公約是否適用？徐錫祥解釋，是參考兩公約的精神，並不是依照兩公約的規定，“移民署”是依照大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法第14條第1項第4款“危害“國家安全”及社會安定”規定，廢止劉振亞的居留權。



另外，花蓮地檢署昨搜索花蓮縣政府民政處等5處，帶走處長明良臻等7名被告及5名證人，調查2月初的“查水表”事件，媒體詢問此次搜索是否針對國民黨花蓮“立委”傅崐萁？



徐錫祥表示，地檢署已詳細說明，檢察官依法律執行公務，有相關事證就會積極查證，不會預設立場。