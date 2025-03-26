柯違哪條法令？黃國昌曝檢察官竟當庭愣住

黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北3月26日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，被起訴求刑28年6個月，台北地方法院20日首度提訊開準備庭。全程旁聽的民眾黨主席兼“立院”黨團總召黃國昌透露，開庭時律師曾先問檢察官指控柯文哲違法，是違背哪條法令？檢察官竟然當庭愣住，且法官還幫緩頰，他在下面聽到真的快爆炸。網友直呼檢察官一直說謊，罪名莫須有。



根據《NewTalk新聞》報導，黃國昌25日在《POP大國民》節目透露，當天柯文哲案開庭時他有到場旁聽，對檢察官論告內容，其實他聽了沒什麼感覺，因為看過起訴書，覺得檢察官論告非常虛無空洞。最好笑的是，柯文哲開始講話前，柯的律師先問檢察官，指控柯文哲違背法律，請問是哪條法律？結果檢察官當庭愣住！法官可能怕檢察官出醜出得太嚴重，還很溫馴地說：這樣要求檢察官說違背哪條法令，會不會強人所難？



“我在下面聽，真的快爆炸！Oh my god！”黃國昌驚呼，已經押了柯文哲7個月，起訴書也寫完了，當庭請教違背哪條法令，自己講不出來，還要回去做準備？那檢察官過去在幹嘛！



網友表示“難怪訊問會少掉一堆記錄，還要其他被告咬柯入罪”、“說你有罪就有罪”、“得罪黨就是死罪了”、“違反民進黨黨綱吧，搶走黨300萬票，每年上億的補助”、“檢察官說不出來就算了，法官還在一旁緩頰，這公正性很有疑義”、“莫須有”、“檢察官一直說謊，一直被揭穿”、“法官真悲哀，現在都不敢斥責檢察官”。