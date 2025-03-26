賴士葆關心在陸台金融業　彭金隆：已減少

藍委賴士葆。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月26日電（記者 俞敦平）“立法院”26日財政委員上，中國國民黨籍“立委”賴士葆針對美國總統特朗普關稅政策對台灣金融市場的影響提出質疑，稱其反覆決策如同“灰犀牛”，台“金管會主委”彭金隆認同影響重大，但幽默回應認為關稅政策並“不是動物”。此外，賴士葆聚焦賴清德“賴17條”將中國大陸定位為“境外敵對勢力”，關注台灣金融機構在陸業務調整。彭金隆表示，金融業已隨台商減少大陸布局，轉向東南亞等地，並提供相關數據回應。



“立法院”財政委員會26日邀請金融監督管理委員會主委彭金隆率所屬機關首長暨中央存款保險股份有限公司、監管相關機構有關之財團法人、台灣證券交易所股份有限公司、台灣期貨交易所股份有限公司、台灣集中保管結算所股份有限公司等董事長、總經理列席業務報告並備質詢。



賴士葆首先提到特朗普上任後的關稅政策，指其忽而揚言課稅、忽而暫緩調整，讓美股與台股如同坐雲霄飛車。他認為特朗普個人特質主導的政策是全球市場動盪根源，並問彭金隆是否同意將其關稅政策視為台灣經濟的“灰犀牛”。彭金隆回應，特朗普2.0的政策確與過去美國總統不同，對台灣出口導向經濟影響顯著，尤其資通訊與半導體產業若受關稅波及，衝擊更大。他雖未直接認同“灰犀牛”一詞，卻幽默補充，“在我心目中，這不是個動物，就是個我們要考慮的重大因素。”賴士葆追問應否改稱“黑天鵝”，彭金隆笑言這只是外界不同形容，他則專注於其實際影響。

