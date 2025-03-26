沈富雄析罷免：看不起國民黨什麼都輸人一截

沈富雄。（中評社 資料照） 中評社台北3月26日電／全台大罷免延燒，“中選會”統計目前已有35位泛藍“立委”進入二階連署，罷免民進黨“立委”案則仍在補件中。對此，前“立委”沈富雄指出，國民黨罷免綠委“其實不用過太多，也沒本事，意思意思過個2、3個綠委交代一下。集中精神，保護自己人不會被罷免才是正道”。



根據《中時新聞網》報導，沈富雄25日在《少康戰情室》中談到，大罷免就是因為民進黨不能忍受3年多的朝小野大，要靠大罷免扭轉情勢，就是這麼簡單，“但我對國民黨真的是很失望”。國民黨力量有限，說服人家說不過，動員自己力量動員不過。人家來家門口要燒火，沒有能力撲滅，就去人家門口也燒一把小火。就搞這些東西，罷免第一關輸得很難看，感覺上就是國民黨真的不曉得要怎麼做，而且力量很小、很分散！



沈富雄接著說，到了罷免第二關，是希望20幾比20，非常接近再對幹一番？還是要集中力量在罷免某2或4個綠委，保護受難藍委？還是要表面上看起來勢均力敵，所以有得拚？其實不管哪一層面，國民黨都是比民進黨差一截！藍營真的有想哪一局面比較有利嗎？



因此，沈富雄認為，“其實不用過太多，也沒本事，意思意思過個2、3個綠委交代一下。集中精神，保護自己人不會被罷免才是正道！為什麼我會這樣講，因為我看不起你們（國民黨），什麼都輸人家一截，還要陪著人家玩同樣東西，哪有這本事”。