台積電赴美有無通知“金管會”　彭金隆回不必

彭金隆接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月26日電(記者 俞敦平)“立法院”26日財政委員上，中國國民黨籍“立委”賴士葆針對台積電赴美投資千億美元及加密貨幣政策質詢台“金管會主委”彭金隆。賴士葆關注台積電發布重大訊息的流程，質疑“金管會”是否事先知情，並探討台灣是否應仿效美國將加密貨幣列為戰略儲備。彭金隆表示，台積電發布重訊前無需特別向“金管會”“打招呼”，而是由交易所負責處理。



“立法院”財政委員會26日邀請金融監督管理委員會主委彭金隆率所屬機關首長暨“中央存款保險股份有限公司”、監管相關機構有關之財團法人、台灣證券交易所股份有限公司、台灣期貨交易所股份有限公司、台灣集中保管結算所股份有限公司等董事長、總經理列席業務報告並備質詢。



賴士葆首先聚焦台積電赴美投資案，認為此規模達千億美元的計劃屬重大事件，質疑“金管會”是否應比市場更早得知相關資訊。彭金隆指出，台積電作為公司治理優異的上市企業，已於3月4日清晨六點多發布重訊，符合規定，“金管會”作為資本市場管理機構，與上市櫃公司遵循既定規範，台積電發布重訊前無需特別向“金管會”“打招呼”，而是由交易所負責處理。他強調，對所有上市櫃公司一視同仁，並無特殊待遇。賴士葆進一步要求交易所董事長確認，得到的答案同樣是“發布重訊前不會事先通知”，顯示這是慣例流程。彭金隆補充，台積電此案若涉及其他部會職權，例如“經濟部”投審會，則由相關單位審理，“金管會”僅扮演一般上市櫃公司監管角色。