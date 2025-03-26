羅智強：賴清德超級戒嚴　全面殲滅在野黨

藍委羅智強受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月26日電（記者 張嘉文）針對花蓮地檢署昨日搜索花蓮縣政府民政處等5處，花蓮縣府民政處長明良臻遭聲押，是否劍指中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁？國民黨“立委”羅智強今天表示，司法系統已直接不演了，赤裸裸變成執政者打壓在野黨的工具，民進黨用所謂的司法，去年一整年衝著民眾黨，今年一整年，他預言，不只搜索花蓮縣府，國民黨台南市黨部，接下來還會搜索其他國民黨的黨部，甚至不排除約談所有可能被罷免的在野黨“立委”，這就是賴清德的全面殲滅在野黨計劃。



羅智強認為，“賴政府”現在正是沒有宣布戒嚴的戒嚴，甚至比戒嚴還嚴重，是用司法來清算在野的超級戒嚴。



花蓮有民眾連署罷免提議書後，2月被指遭自稱花蓮市戶政事務所人員登門按門鈴，引發“查水表”爭議。花蓮地檢署昨上午指揮“調查局”搜索花蓮縣政府民政處等，帶回嫌疑人及證人共11名，其中包括民政處長明良臻。經檢方復訊後，認為明良臻涉嫌重大，且有串供、滅證之虞，昨深夜向花蓮地方法院聲請羈押禁見。



羅智強今天在“立法院”受訪時對此表示，賴清德做了蔡英文、陳水扁都不敢做的事情，台灣的司法已赤裸裸變成打壓在野的工具，大家須思考，民主制衡還在嗎？



羅智強說，一個民主社會最重要的是能監督制衡有權力在手的執政者，但面對超思雞蛋、高端案，還有許多光電涉及幾十甚至上百億金額的弊案，檢察官通通不查，卯起來去搜索在野黨的黨部，搜索在野黨執政的縣市政府機關，這樣的做法跟戒嚴到底差別在哪裡？