藍黨團轟柯建銘瘋魔老人　送紀律委員會

藍委徐巧芯右手肘被綠委柯建銘拐杖打到鈍挫傷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月26日電（記者 張穎齊）“立法院”25日處理中國國民黨團提出反廢死、反戒嚴兩公投提案，藍白趁民進黨籍“立委”離開後，昨晚順利將2案逕付二讀，引爆民進黨“立法院”黨團總召柯建銘不滿，敲斷拐杖擊中藍委徐巧芯。國民黨團26日開記者會，轟柯建銘用暴力要攻擊國民黨籍“立法院長”韓國瑜，結果打傷徐巧芯，要控告柯建銘犯傷害罪、並送交紀律委員會，痛批這位瘋魔老人害慘全台。



民進黨21、25日杯葛議事2天，在25日晚間6點散去後，國民黨、台灣民眾黨團旋即回到議場，韓國瑜也現身主持，藍白以人數優勢順利將2項公投表決通過逕付二讀、交付朝野協商。柯建銘所率零星綠委見狀不滿回到議場，與藍白爆發衝突，柯建銘爆氣拚命用拐杖敲損公務，並欲將拐狀擲向韓國瑜，摔斷拐杖，打傷徐巧芯，徐巧芯因此看診驗傷，右手肘鈍挫傷瘀青。



國民黨“立院”黨團26日於黨團記者室舉行“公然杯葛總質詢！ 卓榮泰 毀憲亂政！無法無天！”記者會，與會者有首席副書記長羅智強、“立委”徐巧芯、陳玉珍。



徐巧芯首先應媒體要求，展示右手肘的挫傷，一片瘀紅，並拿出手機照片指出，議場內的桌子都被柯建銘的枴杖破壞、鑿了很多洞、力道之大。她說，柯建銘當下大暴走、怒極攻心，眼睛直盯韓國瑜，她站在旁邊想阻止打到韓，沒有說任何挑釁柯建銘的話，結果柯建銘的拐杖摔斷噴飛打到她，造成手肘關節受傷，她出身早餐店、皮粗肉厚，但同黨同志建議她昨晚一定要去台大醫院驗傷，若打到她眼睛或臉就回不去了。輔助工具不應變成殺人凶器，若是水果刀怎辦？柯建銘已進入瘋魔狀態，瘋到連綠委郭國文、郭昱晴都差點被打到。

