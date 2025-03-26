彭金隆：賴17條不影響官股銀行大陸經營

彭金隆接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月26日電（記者 俞敦平）針對賴清德將中國大陸定調為“境外敵對勢力”，中國國民黨籍“立委”林思銘26日在“立法院”財政委員上質詢“金管會主委”彭金隆關於官股銀行在大陸的經營風險及聘用當地員工的適宜性。彭金隆回應，目前官股銀行在大陸經營以服務台商為主，聘用當地員工為慣例，並強調“金管會”以動態風險管理為基礎，不因賴清德宣示改變既有運作模式。林思銘進一步追問是否針對大陸可能的反制措施進行沙盤推演？彭金隆表示，已持續監控全球各地風險，不限於單一地區。



財政委員會今日邀請“金管會主委”彭金隆率所屬機關首長暨中央存款保險股份有限公司、監管相關機構有關之財團法人、台灣證券交易所股份有限公司、台灣期貨交易所股份有限公司、台灣集中保管結算所股份有限公司等董事長、總經理列席業務報告並備質詢。



林思銘首先提到，“金管會”於2月18日公布2024年官股銀行海外分行獲利概況，其中大陸市場排名第四，獲利達77.2億元，年增19.2億元。他問及目前在大陸設有分行的官股銀行數量及分行規模。彭金隆請副主委補充說明，表示共有16家公營銀行在大陸設點，分行25家，另有5家辦事處。林思銘接著關注這些分行與辦事處的人員結構，彭金隆回應，大部分員工為當地聘用，約有兩千多人，台灣派駐人員僅一百多位。

