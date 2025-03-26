綠稱藍軍用摸彩券換反罷　徐巧芯轟造謠

藍委徐巧芯。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月26日電（記者 張穎齊）民進黨籍台北市議員許淑華25日宣稱國民黨要里長挨家挨戶發反罷免藍委徐巧芯、王鴻薇摸彩券給黨員。徐巧芯26日反擊，許淑華造謠，完全沒這樣的事，說謊造成里長怨言。藍委陳玉珍嗆，民進黨新竹市“立委”落選人林志潔反倒有用咖啡換罷免連署，是否用期約、不正利益有違法之嫌？



全台大罷免浪潮來襲，目前藍綠“立委”被提案的比數是35比0，落差巨大。



許淑華稱，國民黨台北市委員會與台北市退伍軍人協會日前聯合舉辦活動，由松山區里長挨家挨戶發放印有“支持好“立委”王鴻薇、徐巧芯，堅決不同意罷免”字樣的摸彩券給黨員，大動員用里長組織還護航徐巧芯的被罷免行動。



國民黨“立院”黨團26日於黨團記者室舉行“公然杯葛總質詢！ 卓榮泰 毀憲亂政！無法無天！”記者會，與會者有首席副書記長羅智強、“立委”徐巧芯、陳玉珍。



徐巧芯指出，許淑華在造謠，台北市黨部每一年都會舉行黨員慶生會，寄送邀請函到黨員的家，里長並沒有協助這樣做，許淑華在欺負、傷害里長，許淑華事後還修改臉書文章，導致里長多有怨言，里長並不願意捲入政治風波，許淑華別說謊、誣賴她，要項松山信義的里長道歉。

