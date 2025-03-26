陳玉珍：綠網紅側翼危害台灣　才該被驅離

藍委陳玉珍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月26日電（記者 張穎齊）陸配網紅“亞亞”（本名：劉振亞）被台灣“移民署”限期離境，25日晚淚別家人，搭機飛離台灣，有關武統言論引發討論。中國國民黨籍“立委”陳玉珍26日表示，親綠網紅側翼八炯（温子渝）、閩南狼（陳柏源）才該被驅逐出境，居然說要變更行政處理、保衛“移民署”，去搗亂造成社會動盪，對台灣安全傷害才大。



亞亞昨天上午到“內政部”“移民署”開記者會後，晚間搭機離開台灣，記者會上，八炯、閩南狼到場叫陣，而這2人過去爭議也不斷，閩南狼曾唱“求你快點打”的歌詞。



國民黨“立院”黨團26日於黨團記者室舉行“公然杯葛總質詢！ 卓榮泰 毀憲亂政！無法無天！”記者會，與會者有首席副書記長羅智強、“立委”徐巧芯、陳玉珍。



陳玉珍表示，八炯他們說要保衛“內政部”“移民署”，要行政機關著手實施、變更行政程序，要求驅逐亞亞出境，到場鬧場搗亂，過去又有爭議言論，才是造成危害社會安全之虞，真正危害台灣安全是這2人，對台灣社會影響遠遠超過亞亞，造成動盪的這2人才該被政府驅離出境。



媒體問，鏡週刊爆料，大陸今年對台重點工作之一，就是有計劃地鼓勵台灣青年“拍視頻（影片）上網”配合宣傳紅色思想。國際青商會“中華民國”總會大陸事務委員會赴陸交流，國台辦並要青商會鼓勵台青拍片上網，承諾以境外捐款方式補助。

