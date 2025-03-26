柯建銘催罷免　記者會批韓國瑜、黃國昌雜碎

民黨團總召柯建銘召開記者會，後面站了10多位綠委。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月26日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團上午針對昨晚中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜處理反廢死、反戒嚴逕赴二讀議案，召開記者會痛批。黨團總召柯建銘在10多位綠委陪同下一一痛批韓國瑜、台灣民眾黨主席黃國昌、國民黨團總召傅崐萁以及秘書長周萬來。他更痛批，這些人是雜碎。且黨團幹事長吳思瑤批評周萬來的書，講到一半，柯竟然搶下周的書丟到地上。



柯建銘講完話之後，柯建銘最後跟大家一起鞠躬，還說拜託大家，要大罷免、大成功一起救台灣。我們民進黨每個人都不可能妥協，視死如歸台灣人民會與我們站在一起保衛國家，一定要積極連署第二階段，國民黨用很多爛招，擺攤都是假公民團體一堆。難道我們不清楚嗎？以為民進黨是白癡嗎？



柯建銘召開記者會，後面站了10多位綠委，但綠委只是陪襯，都沒機會講話，由柯建銘與幹事長吳思瑤發言，但連吳思瑤講話都被柯數次打斷。柯建銘痛批，要叫韓國瑜院長叫不出來，周萬來是史上最亂來的秘書長，“立法院”已經被赤化，現在是生死存亡關鍵時刻。



他再批，新黨游智彬拿記者證在“立法院”採訪影響議事，“立法院”完全赤化，菸草公民團體裡面記者都是民眾黨，都是匪諜，利益團體還可以發13張證媒體證？“立法院”發了2千多張媒體證，是被滲透最嚴重的機關。



柯建銘也說，中國最擅長統戰，大罷免第二階段連署非常困難，無論如何要完成第二階段連署，所以國民黨要用假議題反廢死、反戒嚴公投，台灣怎麼可能戒嚴。國民黨會再修法公投法23條，把公投與罷免投票一起舉行。假如想到這樣台灣還能夠存活幾天，台灣走上死亡邊緣，現在是台灣生存關鍵時刻。藍白“立委”就是中國化身，都是傅崐萁，是賣台亡國。

