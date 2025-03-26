蔡正元：台灣人怎會縱容民進黨到這地步？

學者羅世宏23日在臉書指出，陸配“亞亞”的裁定在法律論理上存在明顯瑕疵。（羅世宏臉書） 中評社台北3月26日電／陸配“亞亞”劉振亞被“移民署”認定涉武統言論，廢止居留許可，已於25日離境。前“立委”蔡正元指出，就連身兼台灣事實查核中心董座的中正大學教授羅世宏質疑，台北高等行政法院引用兩公約裁定駁回聲請，存在明顯瑕疵，也被青鳥出征，連綠的人要講道理都不行？人民怎麼會縱容民進黨到這種地步？只要民進黨不爽，就不讓別人講話、開會？這叫這叫流氓、角頭！



羅世宏23日在臉書指出，亞亞的裁定在法律論理上存在明顯瑕疵，主要問題在於法院混淆了國際公約對締約國之立法義務，與對個人所能直接適用之法律責任之界線，台法規中至今並無任何具體法律條文，將“鼓吹戰爭的宣傳”明文定義為違法或予以禁止。



其次，聯合國人權事務委員會在其第34號一般性意見中明確指出：“任何限制言論自由的法律必須明確、必要、且合比例，尤其對於牽涉‘國家安全’之言論，更應證明其具‘直接與即時威脅’”。因此羅世宏認為，亞亞的言論即使激進，但因是政治觀點表達，尚未具備組織、資助、計劃或動員暴力之事實，亦未構成即時、直接戰爭行為煽動，法院將之歸為“鼓吹戰爭”，有過度延伸解釋之虞。



根據《中時新聞網》報導，蔡正元25日在《林嘉源辣晚報》節目表示，暫且不管亞亞這案子的是是非非，高等法院裁決陸委會的這個行政處分是有效的。學者羅世宏出來質疑，台北高等行政法院引用兩公約裁定駁回聲請，存在明顯瑕疵，“我們可不可以質疑法院的裁決？民主社會這很正常”。法院裁決，根據兩公約，行政命令驅逐陸配“亞亞”有道理。羅世宏指出，兩公約只約束政府機關，不約束人民。



蔡正元強調，“國家”的法律或制度，有違背兩公約的話，要做修改、修訂。兩公約從來沒有拿來對個人作任何行政處分的理由，從來沒有！所以羅世宏覺得這個法律引用的裁定書有問題。



前“立委”郭正亮提到，最高行政法院還沒有裁決。她在上訴！已經上訴到最高行政法院了。蔡正元指出，羅世宏就質疑高等行政法院的裁決書：怎麼會用兩公約來限制個人的行為？兩公約只管行政機關，不管個人，這個在法律上是很清楚的事情。他只是質疑、批判，覺得這個裁定不對。他馬上被青鳥出征！



郭正亮補充：他是淺綠，淺綠也被出征！蔡正元直呼：連講法律道理都不行？郭正亮嘆：“都不行！”



“只要我喜歡，沒有什麼不可以的”！蔡正元說道，管你是中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜？只要民進黨看得不爽，就控制主席台！民進黨一向不都是這樣子嗎？誰縱容的？台灣人民縱容的。怎麼會縱容民進黨到這種地步？不爽就不讓別人講話、不准別人開會？這叫什麼？這叫流氓、角頭！