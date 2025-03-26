馮建三：兩岸共好有四步　仇中反中須化解　

政治大學傳播學院教授馮建三。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月26日電（記者 鄭羿菲）政治大學傳播學院教授馮建三26日表示，兩岸經濟關係非常好，為何其他領域不能共好？要做的至少要走4步，包括政府應帶頭消弭社會仇中反中情緒、要理解不可能台灣要往東，大陸就全盤接受、維持現狀代價大也有風險，應尋求解套方式。台灣不要忘記，做美國的朋友是危險的，烏克蘭已是前例。



曾主張反戰的馮建三認為，台灣很多人都熱愛自由民主，但賴清德卻在破壞台灣的自由民主，外交處境上把台灣推向很可能被美國人當成烏克蘭一樣的代理人戰爭的位子，難道大家願意看到這種事發生嗎？



世新大學社會發展研究所教授黃德北、政治大學傳播學院教授馮建三、“中央研究院”歐美所研究員盧倩儀、台灣歌手楊祖珺等人26日召開發布《捍衛台灣民主法治與和平安全聲明》記者會，並公開75人連署名單，其中包括“中央研究院”院士陳培哲、陽明交通大學科學與社會研究所榮譽教授傅大為等人。



馮建三表示，賴清德把對岸視為敵人是“違憲”，“憲法”不是這樣規定的，連美國盟友都感到不可思議。2024年兩岸貿易總額2312億美元，台灣對大陸出超700億美元，佔了順差86%，這樣經濟和好的關係，為何我們對自己的制度、兩岸交流沒這麼自信？希望賴清德不要只聽同溫層的聲音，要聽聽廣大的聲音，要智慧地研判哪樣做法對台灣較好。



馮建三說道，兩岸經濟共好，為何兩岸關係不能共好？要做的至少要走4步，第一步蔡英文執政時期的參謀總長李喜明曾建議，政府應積極消弭仇中、反中情緒，並鼓勵民間在媒體、網路等領域營造兩岸和諧氛圍，政府應起帶頭作用。李喜明還引用韓非子的話，小國在大國旁邊，還是要好好來往，不要沒事就去戳對方。

