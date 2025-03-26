思想審查降臨台灣　75學者急籲懸崖勒馬

學者召開發布〈捍衛台灣民主法治與和平安全聲明〉記者會。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北3月26日電（記者 鄭羿菲）“中研院”院士陳培哲等75學者今日發表聯合聲明，指賴清德就任後，不斷妖魔化大陸，打壓不同意見，激化台灣社會對立，以民粹主義凝聚支持者向心力，台灣的言論自由空間快速遭壓縮，戒嚴時代的思想審查已降臨台灣上空，呼籲民進黨懸崖勒馬。



75位學者今署名提出“捍衛台灣民主法治與和平安全”聯合聲明，上午召開記者會，發起人包含“中研院”院士陳培哲、左翼聯盟秘書長黃德北、陽明交通大學科學與社會研究所榮譽教授傅大為，以及學者馮建三、盧倩儀等人。



“民主自由正在遭到破壞與威脅！”聲明以德國歷經納粹政權為例，納粹在德國大肆逮捕猶太人與異議人士時，德國社會普遍選擇沉默，有些人甚至站出來大聲讚賞這些暴行。然而，當蓋世太保開始把矛頭對准普通百姓時，人們才意識到問題的嚴重性，卻已為時過晚，這種集體沉默與縱容將德國推向極權獨裁的深淵，並使其陷入一場瘋狂的戰爭災難中。



聲明提到，賴清德“總統”自就任以來，不斷妖魔化大陸及以戴紅帽子的方式來打壓不同意見者，進一步激化台灣社會的對立，並用這種民粹主義的方式凝聚支持者的向心力。



聲明指出，陸委會宣稱陸配亞亞發表支持武統言論，據此以行政命令要求離境，濫用行政裁量，完全違背政府保護人權的民主法治精神；呼籲民進黨應懸崖勒馬，不要為短期政黨利益，再做出危害台灣民主法治與和平安全的事。

