劉靜怡看亞亞案　酸綠用戒嚴保護民主

針對陸配亞亞事件，劉靜怡表示，果然有人吹起用戒嚴保護民主的法螺。（照片：劉靜怡臉書） 中評社台北3月26日電／陸配“亞亞”劉振亞在抖音涉武統言論被廢止在台依親居留資格，25日離台。“行政院長”卓榮泰25日表示，“內政部”溫柔堅定處理，政府沒有妥協空間。台灣大學“國發所”所長劉靜怡25日接連在臉書發文表示，不出所料，果然有人吹起用戒嚴保護民主的法螺了，的確很像當年蔣家政權御用政學人士的民主腔調。



針對陸配亞亞事件，卓榮泰昨天表示，他要求“內政部”溫柔處理此案下，仍要有堅定的態度，言論自由仍有界線，人民不能詆毀“國家”、又要“國家”保護，政府保護的是“中華民國台灣”的“主權與國格”，此案處理上沒有妥協的空間。



劉靜怡25日上午發文表示，接下來就是行政法上“直接強制”的問題了吧？至多再看看有沒有人會問問有無法律上進一步甚至“憲法”上的救濟途徑吧？問問整個程序有沒有合乎正當程序保障的基本要求吧？這些都是國考司律公法必考重點吧？還是現在要奉長官之命又加上了一個法律明確度可以存疑的“溫柔堅定”執行要件？



劉靜怡25日下午再度發文指出，不出所料，果然有人吹起用戒嚴保護民主的法螺了，的確很像當年蔣家政權御用政學人士的民主腔調。原來現在被奉為圭臬的法學風格是講話好聽，言論自由包括沒人可以強迫你接收不好聽的話，希望你老師有教你。