白喬茵：賴清德洗滌人心走火入魔　人心惶惶

國民黨籍高雄市議員白喬茵。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月27日電（記者 蔣繼平）民進黨發起大罷免後又有陸配劉振亞離境事件引起熱議。中國國民黨籍高雄市議員白喬茵接受中評社訪問表示，賴清德去年曾提到“進行社會改造洗滌人心”，到今天再來看實在令人感到可怕、搞到人心惶惶，但人心是沒有辦法被錯誤的價值觀洗滌的，“賴政府”應該踩剎車，別再製造分化與對立，也希望更多理性的力量站出來，給“賴政府”壓力，將社會拉回中道。



白喬茵，1987年生，台中人，世新大學新聞系學士，曾任三立新聞台主播、韓國瑜高雄市長任內高市府副發言人、國民黨發言人。2022年當選新科國民黨高雄市議員，選區在左營區、楠梓區。



民進黨欲翻轉雙少數執政的劣勢在今年發起大罷免，近期又因陸配劉振亞涉武統言論遭“內政部移民署”廢止依親居留許可並限期離境一事掀起全台熱議。



針對“賴政府”一連串的舉動，白喬茵表示，賴清德有點走火入魔，不是在當“總統”了，而是已經在當皇帝。若有人做出不喜歡的事，就叫側翼在網路上霸凌，若“立法院”有不想過的法案，就發動青鳥罷免藍委，若有人講出不想聽的話，就把人趕出台灣。她認為現在“賴政府”應該踩剎車，不要再製造這麼多的分化與對立。



賴清德去年曾表示就職後有3項重要工作，分別是：守護“主權”、進行社會改造洗滌人心、平反政治受難者。白喬茵表示，人心是沒有辦法被錯誤的價值觀洗滌的，就算民進黨政府有再多的口號，也無法洗走台灣人民的想法。