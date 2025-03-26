林建甫：若馬任內台積就不會被美勒索恐嚇

台灣大學經濟學系名譽教授林建甫。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月26日電（記者 張穎齊）針對台積電將加碼投資美國1千億美元，台灣大學經濟學系名譽教授、前台灣經濟研究院長林建甫26日在現代財經論壇上表示，美國一直希望吸引台積電赴美投資，台積電董事會過去對此有所考量，但若是馬英九時代的兩岸和平局勢，台積電就不會面臨如此大的壓力，被特朗普勒索、恐嚇，台灣政府應懂得談判才對。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。連同650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造投資專案，總計達到1650億美元。美國總統特朗普更再加碼說台積電要投資美國2千億。



林建甫指出，特朗普曾表示要對台灣晶片課徵100%關稅，這對台灣半導體產業影響重大，結果台積電就要赴美。他要提醒，台灣政府應小心特朗普喜歡用高關稅去恐嚇、勒索。去年台灣對美國出超739億元，順差249億元，重點是台灣前年對美國貿易順差是200多億，為何一下跳到739億元？因台灣到美國投資拉高貿易，台灣幫美國創造就業、增加GDP，特朗普卻還怪台灣？



林建甫，美國加州大學聖地牙哥分校經濟學博士，專長為計量經濟學、財務金融學，為台灣大學經濟系教授，曾任台灣大學經濟系系主任，台灣經濟研究院長。中國國民黨員，曾任中國國民黨十九全黨代表，台灣競爭力論壇發起人之一。



林建甫說，台灣要有人才去與特朗普政府談判，不能讓特朗普予取予求，他很早就講台積電，最壞的策略是與其他公司投資對手英特爾，台積電不能讓技術外流、失去主控權；最好是的方式是讓特朗普去課關稅，課的稅會轉嫁課到蘋果公司、不會課到台積電。



他說，美國用各種方式整台積電，最後台積電董事會決定投資美國，本來他覺得投資300億元差不多，結果特朗普一口氣要2千億，美國一定想辦法搞到台積電的研發中心。倘若還是馬英九時代，台積電就沒那麼大壓力，那時代兩岸和平，台積電董事會就沒必要讓台積電赴美，現在台灣最佳策略什麼？

