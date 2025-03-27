林建甫：世界亂美金強　特朗普關稅戰也自傷

台灣大學經濟學系名譽教授林建甫。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月27日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普新局，台灣大學經濟學系名譽教授、前台灣經濟研究院長林建甫26日在現代財經論壇上表示，特朗普上任，全球經濟趨勢是“西昇東降”，發動的關稅戰對全球帶來很大影響，而世界愈亂，美金愈強，關稅戰也將會使美國自傷，反映在消費者通貨膨脹、物價高漲上，特朗普政策激進，恐加劇中美貿易戰緊張。



林建甫發表“新變局下對台灣產業的影響”主題。針對全球經濟，林建甫分析，美國聯準會（Fed）3月可能降息，但通膨仍存在風險。在美中貿易戰與美國特朗普的強勢政策下，美元將持續走強，“世界越亂，美元就越強。”日本近期開始升息，顯示貨幣政策可能進一步緊縮，2025年全球景氣仍存不確定性，影響美國公債殖利率與股市表現。股市在減稅政策推出後可能迎來反彈，但總體經濟仍須審慎觀察。



林建甫指出，全球經濟趨勢是西昇東降，亞洲股市低迷，台灣2023年經濟成長率為3.3%，表現尚可，但全球經濟格局已出現明顯變化。中國今年經濟成長率預估為4.6%，印度則為6.5%，維持高速發展。東南亞國家如越南、菲律賓表現不錯，尤其菲律賓達6%。然而，亞洲股市表現普遍不佳，相較之下，歐美股市表現較強勁。而台灣處於國際政治與經濟風暴的交匯點，政府與企業都應具備全球視野，掌握未來趨勢，避免陷入貿易談判劣勢。地緣政治不確定性仍高，兩岸應避免衝突，才能確保台灣的長遠發展。



林建甫，美國加州大學聖地牙哥分校經濟學博士，專長為計量經濟學、財務金融學，為台灣大學經濟系教授，曾任台灣大學經濟系系主任，台灣經濟研究院長。中國國民黨員，曾任中國國民黨十九全黨代表，台灣競爭力論壇發起人之一。



關於特朗普回歸，政策變數與全球影響，林建甫談及，特朗普的回歸，強調這將開啟美國政治的新時代，特朗普是美國史上第二位回任的總統，他的性格與政策方向對全球影響深遠。他早年接受軍校教育，培養出紀律、領導力與決斷力，他的強勢作風、執行力，使他在競選過程中受到支持。特朗普在競選期間遭遇槍擊卻仍堅持站起來大喊“戰鬥”，這一幕令許多美國選民將其視為英雄，進而支持他的“讓美國再次偉大（MAGA）”理念。



他說，在政策面，特朗普的談判風格偏向“虛張聲勢、極限施壓、不按牌理出牌”，這點早在其1987年出版的《交易的藝術》中便有所提及。林建甫指出，今年特朗普重新執政後，關鍵議題包括如何終結俄烏戰爭、對中國關稅政策、驅逐非法移民等，都將對全球經濟帶來重大影響。

