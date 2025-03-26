國民黨：民進黨別變成一隻要“台獨”的狼

國民黨發言人楊智伃接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月26日電（記者 張嘉文）陸配網紅“亞亞”（本名：劉振亞）被台灣“移民署”下令限期離境，25日晚淚別家人，搭機飛離台灣，有關武統言論引發討論。對此，中國國民黨發言人楊智伃今天表示，奉勸民進黨別披著反共的羊皮，變成一隻想要“台獨”的狼，這是民進黨的計謀。如果民進黨要反共，邀請你們一起來反對“台獨”。



楊智伃強調，今天包括“中研院”院士陳培哲等75位學者專家共同發出了聲明 ，譴責、呼籲希望民進黨能懸崖勒馬，不要再透過司法來打壓異己，別透過塑造外部敵人來製造內部仇恨，透過扣紅帽，來創造自己的政黨利益、個人私利。



國民黨今天下午召開中常會，楊智伃在會後轉述常會內容並回應媒體提問時做出以上表示。



對於亞亞的離台，楊智伃提及，陸委會說任何消滅“中華民國”存在的人，都應該予以譴責，大家應該支持“中華民國”。這個說法與國民黨立場一致，國民黨是忠實的“中華民國”派，反共與反“台獨”，如果民進黨要反共，國民黨歡迎民進黨與陸委會一起來反對“台獨”，不要掛羊頭賣狗肉。



楊智伃強調，國民黨要聲援包括“中研院”院士陳培哲等75位學者專家發出的聲明，這些理性、務實看待台灣民主社會的學者，但同時也擔心這些人接下來可能會遭受網路霸凌攻擊，甚至有可能被查水表，國民黨會堅定支持民主自由法治而為“中華民國”站出來的所有學者與民眾。