民眾黨豪氣辦3百場宣講　否認與罷團有嫌隙

林右昌今天說明未來下鄉宣講，要加開300場遍地開花。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月26日電（記者 黃筱筠）民進黨秘書長林右昌今天在中常會之後，出面說明關於“人民是頭家”政策宣講。因為第一階段反應好，第二階段將持續進行，預計舉行300場片地開花，即日起舉行至4月30日結束。至於與罷免民團是否有嫌隙？他強調，這是有人刻意見縫插針吧？這是公民發動自主行動，公民是主體，民進黨一直以來就是完全尊重公民團體，會全力守護民團的權益。



有媒體報導，民進黨中央4名代表24日晚間與全台罷團開會，未料，公民團體反替民進黨“上一場民主震撼課”，當民進黨副秘書長何博文向罷團宣布議員連署責任額為“得票數的30%”，罷團不僅反應冷淡，還問出犀利問題，似乎對黨中央策略不埋單，何博文當場臉色凝重，難以招架。



林右昌也說，這是有人刻意見縫插針吧？這是公民發動自主行動，公民是主體，民進黨一直以來就是完全尊重公民團體，會全力守護民團的權益，上周才會提出五點指示。民進黨要做公民團體後盾，有任何需要都全力幫忙，包含人身安全維護等等，中央跟地方黨部會成立問題解決小組，及時處理，若受到人身安全進入，地方公職就可以協助排除。



林右昌今天出面說明，“人民是頭家”政策宣講，民眾反應很好，特別上週在花蓮超過4千人參與，新竹場調整到4月12日、台北場調整到4月13日，第二階段要持續啟動進行遍地開花、深入基層，將比照去年反濫權、護民主宣講方式，擴大舉辦3百場基層政策宣講。



林右昌說，最近看到國民黨在地方上各種干擾、暴力情況層出不窮更變本加厲，下鄉宣講同時，中央跟地方也要啟動維護罷團人身安全不受進入，中央跟地方黨部要成立問題解決應對小組，協助公民團體及時解決問題。



至於黨公職是否有分配責任額，為得票數的30%，林右昌說，黨中央並未發任何書面或公文指示罷免連署額度，但樂見各縣市黨公職對公民團體發起自主性活動，積極給予支援跟協助，當公民團體最堅實後盾。



民團擔心連署品質，林右昌提到，各地方狀況不盡相同，一些公民團體跟黨公職在連署書標準上不那麼一致，但這點並不是問題，會要求上周提出的五點工作指示，其中行政協助部分，也會積極訓練志工，把收到的連署書做整理後轉送公民團體，有些議員過去可能有協助、比較熟練，部分可能沒有，這點相信很快就能解決。



他強調，接下來300場宣講是遍地開花、深入基層，場次會更全面性，大約是2百到5百人的規模，會因地制宜也會協調適當講者，進行地方上的協助配合跟宣講。至於場次鎖定300場是因為，民進黨全台灣縣市議員有276位，以這樣的數字做相關規劃，去年反濫權顧民主反映同樣熱烈，也是以地方縣市議員作為舉辦主體。



他表示，即日起至4月30日以前，用一個月時間完成這3百場。