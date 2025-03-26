台購F16V首架交機　台副“防長”赴美觀禮

台“副防長”柏鴻輝。（中評社 資料照） 中評社台北3月26日電／台灣向美國採購66架F-16 Block70戰機，先前交機一再延宕，如今總算等到首架出廠。台軍方26日證實，原廠計劃本周以靜態陳展方式舉行出廠典禮，台“國防部”將指派“副部長”柏鴻輝率空軍代表赴美觀禮，後續會強化專案管理，確保F－16V於2026年底前全數飛返交運。



“國防部長”顧立雄日前曾在“立法院”答詢表示，規劃由“國防部”“副部長”層級官員赴美主持這項出廠交機儀式，空軍則將由副參謀長出席。至於，為何不是防長親自出席，顧立雄未說明。



台“國防部”戰規司建軍規劃處處長翁予恒少將今於例行記者會上表示，確實近期美方將舉辦F－16V交機典禮，“國防部”將指派“副部長”率空軍代表赴美觀禮。他表示，該案屬2020年到2026年執行的特別預算案，“國防部”將持續強化專案管理及駐廠人員督管機制，以求本案明年確實飛返交運。



台空軍司令部計劃處處長江元琦少將則說，F-16 Block70首架戰機已經完成機體組裝，洛馬原廠計劃本周在南卡戰機生產線，以靜態陳展方式舉行出廠典禮。有關戰機產製，預畫在2026年完成，也計劃在2026年底前全數飛返回台；至於未來相關的換裝整備、戰力規劃等細節，空軍也都有相關完整規劃。