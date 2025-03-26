黃國昌下令新竹一定要守下來　高虹安將現身

民眾黨記者會。（照片：民眾黨提供） 中評社台北3月26日電／台灣民眾黨26日舉行中央委員會，會後由青年部主任劉昱鴻、文宣部主任李頂立、新聞部主任吳怡萱共同召開記者會，針對3月30日新竹“人民要當家”活動，民眾黨說明，黨主席黃國昌強調“新竹一定要守下來！”當日除了邀請黨公職到場宣講外，新竹市長高虹安、代理市長邱臣遠也會一同響應，還會結合在野黨的力量，一起揭發民進黨政府執政無能的真相。



民眾黨也強調，民進黨非常“關心”台灣民眾黨辦的公民活動，謝謝他們“關心”，但我們無法接受他們派出側翼鬧場、青鳥出征，我們已經接到很多情資，新竹場也會有抗議如影隨形，但我們決不會退縮，會團結對抗惡勢力。



黃國昌在中央委員會中特別提到，針對民進黨在新竹發起惡罷，民眾黨中央絕對會全力以赴，不會讓民進黨操作罷免成功，3月30日當天會邀請所有黨代表全力動員，一起到場力挺，團結對抗綠色威權。黃國昌強調，“新竹一定要守下來”，不會被民進黨分化，邀請大家共同壯大民眾黨。



另外，黃國昌也在會議中跟中央委員交換意見，針對公投議題台灣民眾黨不會缺席，“我們將會提出自己的公投提案”，目前交由政策會與“立法院”黨團經審慎討論研擬後，將儘速在“立法院”提出。



最後，針對前主席柯文哲遭司法迫害，黃國昌也拜託黨公職及支持者繼續關注此案。台北地檢署現在不斷欺騙社會大眾，透過斷章取義、片面資訊放話給媒體，未來民眾黨會持續在法庭上，協助柯前主席捍衛清白。